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"Русал" предупредил о снижении профицита алюминия на рынке в 2025 году

"Русал" предупредил о снижении профицита алюминия на рынке в 2025 году - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Русал" предупредил о снижении профицита алюминия на рынке в 2025 году

"Русал" ожидает, что профицит алюминия на мировом рынке составит около 500 тысяч тонн в текущем году и сократится до 200-300 тысяч тонн в 2025 году, сообщила... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T14:12+0300

2024-10-01T14:12+0300

2024-10-01T14:12+0300

происшествия

русал

алюминий

профицит

мировой рынок

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. "Русал" ожидает, что профицит алюминия на мировом рынке составит около 500 тысяч тонн в текущем году и сократится до 200-300 тысяч тонн в 2025 году, сообщила компания агентству Рейтер в преддверии LME Week, отраслевой встречи в Лондоне. "Русал ожидает профицит на мировом рынке алюминия в размере около 500 тысяч тонн в 2024 году и 200-300 тысяч тонн в 2025 году", - ответили в компании. Кроме того, в "Русале" считают, что мировой рынок алюминия может "приблизиться к балансу" в следующем году после сокращения профицита, так как снижение стоимости заимствований и стимулирование экономики Китая поддержат спрос. При этом отмечается, что рост спроса на алюминий в Китае может замедлиться в следующем году, но его первичный рынок остается структурно дефицитным, в то время как на рынке за пределами Китая формируется избыток предложения. Согласно данным Международного института алюминия, мировое производство первичного алюминия в январе-августе текущего года увеличилось на 3,2% в годовом выражении, до 48,2 миллиона тонн. При этом, по прогнозам "Русала", спрос на "крылатый металл" также вырастет: на 2,5%-2,7% в 2024 году и на 3,5% в следующем году. Помимо этого, "Русал сообщил, что продолжает наблюдать широкое признание своего низкоуглеродного алюминия со стороны различных конечных пользователей и глобальной клиентской базы. "Переговоры о продажах 2025 года, которые приурочены к неделе LME, продолжаются и соответствуют обычному циклу переговоров", - передает слова холдинга агентство. Объединенная компания "Русал" - один из лидеров мировой алюминиевой отрасли, крупнейший производитель алюминия за пределами Китая. Основные акционеры - группа "Эн+" (56,88% акций) и "Суал" (25,52% акций). В апреле США и Великобритания ввели полный запрет на импорт российского алюминия, меди и никеля, а также на торговлю этими металлами на своих биржах - Чикагской товарной бирже (CME) и Лондонской бирже металлов.

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русал, алюминий, профицит, мировой рынок