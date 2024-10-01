Нейтральные настроения

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рынок акций в понедельник показал нейтральную динамику. Индекс Мосбиржи практически не изменился, снизившись на 0,03% до 2857,56 п., индекс РТС потерял 0,58%, просев до 965,63 п. По итогам торговой сессии индекс государственный облигаций RGBI ослаб еще на 0,35% до 101,59 п.Проект трехлетнего бюджета (на 2025-2027 годы) внесен в Госдуму. Доходная часть увеличена на 2025 год на 20% до 40,296 трлн руб., в основном за счет повышения ненефтегазовых доходов (на 18,4% до 24,801 трлн руб.) и увеличения поступлений от налога на прибыль почти в два раза до 4,04 трлн руб. При этом расходы, как ожидается, вырастут на 20,6% до 41,47 трлн руб. Это связано с финансированием широкого круга госпрограмм. Вследствие опережающего роста расходов бюджет столкнется с дефицитом 0,5% от ВВП в 2025 году, 0,9% и 1,1% в 2026 и 2027 соответственно. Основным источником финансирования останутся заимствования на рынке ОФЗ.Нефтегазовые доходы, как ожидается, сократятся на 3,4% до 10,936 трлн руб. В бюджете на 2025 год заложена средняя цена Urals на уровне $69,7 за баррель при курсе 96,5 руб. за один доллар США. Стоит отметить, что сейчас Urals торгуется на уровне $59,8, что предполагает курс рубля на уровне 113 руб. за доллар для обеспечения параметров бюджета.Сегодня состоится старт торгов нового представителя IT Arenadata (DATA). Сделки в стакане будут доступны после 16:10. Согласно источникам, вчера утром книга была переподписана в 3-4 раза, но многие инвесторы подают заявки в последние минуты до закрытия книги, поэтому можем увидеть еще большую переподписку. Акции компании могут быть интересны инвесторам, так как размещаются по цене с дисконтом к публичным аналогам.Акции Headhunter оказались в лидерах роста по итогам торговой сессии в понедельник. Компания запустила программу обратного выкупа акций объемом до 9,6 млрд руб. Она продлится до 29 сентября 2025 года. Пока котировки компании показывают себя сильнее рынка, риск навеса предложения не реализовался. Скорее всего, инвесторы, купившие акции в Euroclear считают акции недооценёнными, поэтому со старта торгов мы не увидели всплеска продаж.Наглядный пример правила "покупай на слухах, продавай на фактах" – акции Газпрома, которые корректируются после новости о том, что бизнес будет освобожден от дополнительного НДПИ, о чем ранее сообщал Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. Стоит отметить, что Минфин не ожидает дивидендов от Газпрома в следующем году. Сейчас основная цель – нормализация финансового положения газового концерна и погашение части долга, довлеющего над бизнесом.
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рынок акций в понедельник показал нейтральную динамику. Индекс Мосбиржи практически не изменился, снизившись на 0,03% до 2857,56 п., индекс РТС потерял 0,58%, просев до 965,63 п. По итогам торговой сессии индекс государственный облигаций RGBI ослаб еще на 0,35% до 101,59 п.
Проект трехлетнего бюджета (на 2025-2027 годы) внесен в Госдуму. Доходная часть увеличена на 2025 год на 20% до 40,296 трлн руб., в основном за счет повышения ненефтегазовых доходов (на 18,4% до 24,801 трлн руб.) и увеличения поступлений от налога на прибыль почти в два раза до 4,04 трлн руб. При этом расходы, как ожидается, вырастут на 20,6% до 41,47 трлн руб. Это связано с финансированием широкого круга госпрограмм. Вследствие опережающего роста расходов бюджет столкнется с дефицитом 0,5% от ВВП в 2025 году, 0,9% и 1,1% в 2026 и 2027 соответственно. Основным источником финансирования останутся заимствования на рынке ОФЗ.
Нефтегазовые доходы, как ожидается, сократятся на 3,4% до 10,936 трлн руб. В бюджете на 2025 год заложена средняя цена Urals на уровне $69,7 за баррель при курсе 96,5 руб. за один доллар США. Стоит отметить, что сейчас Urals торгуется на уровне $59,8, что предполагает курс рубля на уровне 113 руб. за доллар для обеспечения параметров бюджета.
Сегодня состоится старт торгов нового представителя IT Arenadata (DATA). Сделки в стакане будут доступны после 16:10. Согласно источникам, вчера утром книга была переподписана в 3-4 раза, но многие инвесторы подают заявки в последние минуты до закрытия книги, поэтому можем увидеть еще большую переподписку. Акции компании могут быть интересны инвесторам, так как размещаются по цене с дисконтом к публичным аналогам.
Акции Headhunter оказались в лидерах роста по итогам торговой сессии в понедельник. Компания запустила программу обратного выкупа акций объемом до 9,6 млрд руб. Она продлится до 29 сентября 2025 года. Пока котировки компании показывают себя сильнее рынка, риск навеса предложения не реализовался. Скорее всего, инвесторы, купившие акции в Euroclear считают акции недооценёнными, поэтому со старта торгов мы не увидели всплеска продаж.
Наглядный пример правила "покупай на слухах, продавай на фактах" – акции Газпрома, которые корректируются после новости о том, что бизнес будет освобожден от дополнительного НДПИ, о чем ранее сообщал Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. Стоит отметить, что Минфин не ожидает дивидендов от Газпрома в следующем году. Сейчас основная цель – нормализация финансового положения газового концерна и погашение части долга, довлеющего над бизнесом.
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