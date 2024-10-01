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Нейтральные настроения - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Нейтральные настроения
Нейтральные настроения - 01.10.2024, ПРАЙМ
Нейтральные настроения
Рынок акций в понедельник показал нейтральную динамику. Индекс Мосбиржи практически не изменился, снизившись на 0,03% до 2857,56 п., индекс РТС потерял 0,58%,... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T08:40+0300
2024-10-01T08:40+0300
мнения аналитиков
российский рынок акций
индекс мосбиржи
бюджет
газпром
headhunter
акции
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/851880791.jpg?1727761215
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рынок акций в понедельник показал нейтральную динамику. Индекс Мосбиржи практически не изменился, снизившись на 0,03% до 2857,56 п., индекс РТС потерял 0,58%, просев до 965,63 п. По итогам торговой сессии индекс государственный облигаций RGBI ослаб еще на 0,35% до 101,59 п.Проект трехлетнего бюджета (на 2025-2027 годы) внесен в Госдуму. Доходная часть увеличена на 2025 год на 20% до 40,296 трлн руб., в основном за счет повышения ненефтегазовых доходов (на 18,4% до 24,801 трлн руб.) и увеличения поступлений от налога на прибыль почти в два раза до 4,04 трлн руб. При этом расходы, как ожидается, вырастут на 20,6% до 41,47 трлн руб. Это связано с финансированием широкого круга госпрограмм. Вследствие опережающего роста расходов бюджет столкнется с дефицитом 0,5% от ВВП в 2025 году, 0,9% и 1,1% в 2026 и 2027 соответственно. Основным источником финансирования останутся заимствования на рынке ОФЗ.Нефтегазовые доходы, как ожидается, сократятся на 3,4% до 10,936 трлн руб. В бюджете на 2025 год заложена средняя цена Urals на уровне $69,7 за баррель при курсе 96,5 руб. за один доллар США. Стоит отметить, что сейчас Urals торгуется на уровне $59,8, что предполагает курс рубля на уровне 113 руб. за доллар для обеспечения параметров бюджета.Сегодня состоится старт торгов нового представителя IT Arenadata (DATA). Сделки в стакане будут доступны после 16:10. Согласно источникам, вчера утром книга была переподписана в 3-4 раза, но многие инвесторы подают заявки в последние минуты до закрытия книги, поэтому можем увидеть еще большую переподписку. Акции компании могут быть интересны инвесторам, так как размещаются по цене с дисконтом к публичным аналогам.Акции Headhunter оказались в лидерах роста по итогам торговой сессии в понедельник. Компания запустила программу обратного выкупа акций объемом до 9,6 млрд руб. Она продлится до 29 сентября 2025 года. Пока котировки компании показывают себя сильнее рынка, риск навеса предложения не реализовался. Скорее всего, инвесторы, купившие акции в Euroclear считают акции недооценёнными, поэтому со старта торгов мы не увидели всплеска продаж.Наглядный пример правила "покупай на слухах, продавай на фактах" – акции Газпрома, которые корректируются после новости о том, что бизнес будет освобожден от дополнительного НДПИ, о чем ранее сообщал Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. Стоит отметить, что Минфин не ожидает дивидендов от Газпрома в следующем году. Сейчас основная цель – нормализация финансового положения газового концерна и погашение части долга, довлеющего над бизнесом.
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Кирилл Климентьев
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Кирилл Климентьев
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/06/851378879_0:0:919:919_100x100_80_0_0_d7aa648bdf9c5d556643ad37506e08e0.jpg
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков, российский рынок акций, индекс мосбиржи, бюджет, газпром, headhunter, акции
Мнения аналитиков, российский рынок акций, индекс Мосбиржи, бюджет, Газпром, HeadHunter, Акции
08:40 01.10.2024
 

Нейтральные настроения

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Автор - Кирилл Климентьев, аналитик Цифра брокер
Кирилл Климентьев
аналитик "Цифра брокер"
Все материалы
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Рынок акций в понедельник показал нейтральную динамику. Индекс Мосбиржи практически не изменился, снизившись на 0,03% до 2857,56 п., индекс РТС потерял 0,58%, просев до 965,63 п. По итогам торговой сессии индекс государственный облигаций RGBI ослаб еще на 0,35% до 101,59 п.
Проект трехлетнего бюджета (на 2025-2027 годы) внесен в Госдуму. Доходная часть увеличена на 2025 год на 20% до 40,296 трлн руб., в основном за счет повышения ненефтегазовых доходов (на 18,4% до 24,801 трлн руб.) и увеличения поступлений от налога на прибыль почти в два раза до 4,04 трлн руб. При этом расходы, как ожидается, вырастут на 20,6% до 41,47 трлн руб. Это связано с финансированием широкого круга госпрограмм. Вследствие опережающего роста расходов бюджет столкнется с дефицитом 0,5% от ВВП в 2025 году, 0,9% и 1,1% в 2026 и 2027 соответственно. Основным источником финансирования останутся заимствования на рынке ОФЗ.
Нефтегазовые доходы, как ожидается, сократятся на 3,4% до 10,936 трлн руб. В бюджете на 2025 год заложена средняя цена Urals на уровне $69,7 за баррель при курсе 96,5 руб. за один доллар США. Стоит отметить, что сейчас Urals торгуется на уровне $59,8, что предполагает курс рубля на уровне 113 руб. за доллар для обеспечения параметров бюджета.
Сегодня состоится старт торгов нового представителя IT Arenadata (DATA). Сделки в стакане будут доступны после 16:10. Согласно источникам, вчера утром книга была переподписана в 3-4 раза, но многие инвесторы подают заявки в последние минуты до закрытия книги, поэтому можем увидеть еще большую переподписку. Акции компании могут быть интересны инвесторам, так как размещаются по цене с дисконтом к публичным аналогам.
Акции Headhunter оказались в лидерах роста по итогам торговой сессии в понедельник. Компания запустила программу обратного выкупа акций объемом до 9,6 млрд руб. Она продлится до 29 сентября 2025 года. Пока котировки компании показывают себя сильнее рынка, риск навеса предложения не реализовался. Скорее всего, инвесторы, купившие акции в Euroclear считают акции недооценёнными, поэтому со старта торгов мы не увидели всплеска продаж.
Наглядный пример правила "покупай на слухах, продавай на фактах" – акции Газпрома, которые корректируются после новости о том, что бизнес будет освобожден от дополнительного НДПИ, о чем ранее сообщал Bloomberg, ссылаясь на неназванные источники. Стоит отметить, что Минфин не ожидает дивидендов от Газпрома в следующем году. Сейчас основная цель – нормализация финансового положения газового концерна и погашение части долга, довлеющего над бизнесом.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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