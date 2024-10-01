Техничный откат после ралли

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте обновлял максимумы месяца и был у 2890 п., но на вечерке откат и закрытие под 2830 п. Тем не менее месяц ударный — состоялся разворот после многомесячного обвала, за месяц бенчмарк почти +8%, а со дна было +15%. В октябре такого ралли не будет, но максимумы сентября еще, может быть, бенчмарк и обновит.В фокусе — Газпром (-1,6%). Переписаны максимумы с мая, курс был над 144 руб., но закрытие у 138 руб. Ничего страшного, учитывая недельное нон-стоп ралли на +20 руб., или свыше +15%. Слухи о секвестре налогов корпорации подтвердились — послабление за счет снижения НДПИ на 600 млрд руб., и это сильный перспективный позитив для бумаг. После локальной технической фиксации вновь ожидается скачок на круглые 150 руб.Рубль завершил первый осенний месяц в миноре — потери против юаня свыше 10%, курс у 13,3; евро прибавил около 3,5% и оказался на 104,2, а доллар подбросило к 93,2 и в +2% за сентябрь. В октябре продажи ЦБ валюты в рамках бюджетного правила могут возрасти, а техническая перепроданность рубля способна вылиться в коррекцию. Вариант с движением юаня сверху-вниз на 13 не снимается.
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Индекс Мосбиржи вчера в моменте обновлял максимумы месяца и был у 2890 п., но на вечерке откат и закрытие под 2830 п. Тем не менее месяц ударный — состоялся разворот после многомесячного обвала, за месяц бенчмарк почти +8%, а со дна было +15%. В октябре такого ралли не будет, но максимумы сентября еще, может быть, бенчмарк и обновит.
В фокусе — Газпром (-1,6%). Переписаны максимумы с мая, курс был над 144 руб., но закрытие у 138 руб. Ничего страшного, учитывая недельное нон-стоп ралли на +20 руб., или свыше +15%. Слухи о секвестре налогов корпорации подтвердились — послабление за счет снижения НДПИ на 600 млрд руб., и это сильный перспективный позитив для бумаг. После локальной технической фиксации вновь ожидается скачок на круглые 150 руб.
Рубль завершил первый осенний месяц в миноре — потери против юаня свыше 10%, курс у 13,3; евро прибавил около 3,5% и оказался на 104,2, а доллар подбросило к 93,2 и в +2% за сентябрь. В октябре продажи ЦБ валюты в рамках бюджетного правила могут возрасти, а техническая перепроданность рубля способна вылиться в коррекцию. Вариант с движением юаня сверху-вниз на 13 не снимается.
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