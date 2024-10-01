https://1prime.ru/20241001/arenadata-851881287.html

Группа "Аренадата" установила цену IPO на Мосбирже

Группа "Аренадата" установила цену IPO на Мосбирже - 01.10.2024, ПРАЙМ

Группа "Аренадата" установила цену IPO на Мосбирже

Группа "Аренадата", российский разработчик решений для хранения данных, установила цену первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:07+0300

2024-10-01T09:07+0300

2024-10-01T09:56+0300

экономика

бизнес

ipo

https://cdnn.1prime.ru/img/77790/93/777909384_0:79:1501:923_1920x0_80_0_0_5ebade28fbd3b2b4c7ba25c1b2ca48d7.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Группа "Аренадата", российский разработчик решений для хранения данных, установила цену первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в размере 95 рублей за акцию, говорится в сообщении компании."Цена предложения определена действующими акционерами компании в размере 95 рублей за одну акцию. В результате IPO по указанной цене рыночная капитализация группы Arenadata составит 19 миллиардов рублей", - сообщила компания.Продающие акционеры предложили инвесторам 28 миллионов акций, что соответствует общему размеру предложения около 2,7 миллиарда рублей по цене IPO, включая 2,8 миллиона акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.В результате IPO акционерами компании стали около 30 тысяч частных инвесторов. Общий размер предложения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 57% - институциональным инвесторам, 27% - розничным инвесторам и 16% - партнерам продающих акционеров.По итогам IPO и до завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free float) составит 14% от акционерного капитала компании. Продающие акционеры сохранят за собой превалирующую долю в капитале группы.Акции под тикером DATA включены во второй котировальный список Московской биржи. Торги акциями начнутся во вторник в 16.00 мск.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, ipo