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Группа "Аренадата" установила цену IPO на Мосбирже - 01.10.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20241001/arenadata-851881287.html
Группа "Аренадата" установила цену IPO на Мосбирже
Группа "Аренадата" установила цену IPO на Мосбирже - 01.10.2024, ПРАЙМ
Группа "Аренадата" установила цену IPO на Мосбирже
Группа "Аренадата", российский разработчик решений для хранения данных, установила цену первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T09:07+0300
2024-10-01T09:56+0300
экономика
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Группа "Аренадата", российский разработчик решений для хранения данных, установила цену первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в размере 95 рублей за акцию, говорится в сообщении компании."Цена предложения определена действующими акционерами компании в размере 95 рублей за одну акцию. В результате IPO по указанной цене рыночная капитализация группы Arenadata составит 19 миллиардов рублей", - сообщила компания.Продающие акционеры предложили инвесторам 28 миллионов акций, что соответствует общему размеру предложения около 2,7 миллиарда рублей по цене IPO, включая 2,8 миллиона акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.В результате IPO акционерами компании стали около 30 тысяч частных инвесторов. Общий размер предложения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 57% - институциональным инвесторам, 27% - розничным инвесторам и 16% - партнерам продающих акционеров.По итогам IPO и до завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free float) составит 14% от акционерного капитала компании. Продающие акционеры сохранят за собой превалирующую долю в капитале группы.Акции под тикером DATA включены во второй котировальный список Московской биржи. Торги акциями начнутся во вторник в 16.00 мск.
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бизнес, ipo
Экономика, Бизнес, IPO
09:07 01.10.2024 (обновлено: 09:56 01.10.2024)
 
Группа "Аренадата" установила цену IPO на Мосбирже

"Аренадата" установила цену IPO на Мосбирже в размере 95 рублей за акцию

© fotolia.com / Halfpoint %Договор
%Договор - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© fotolia.com / Halfpoint
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Группа "Аренадата", российский разработчик решений для хранения данных, установила цену первичного публичного размещения акций (IPO) на Московской бирже в размере 95 рублей за акцию, говорится в сообщении компании.
"Цена предложения определена действующими акционерами компании в размере 95 рублей за одну акцию. В результате IPO по указанной цене рыночная капитализация группы Arenadata составит 19 миллиардов рублей", - сообщила компания.
Продающие акционеры предложили инвесторам 28 миллионов акций, что соответствует общему размеру предложения около 2,7 миллиарда рублей по цене IPO, включая 2,8 миллиона акций, которые могут быть использованы для стабилизации цены на вторичных торгах в период до 30 дней после начала торгов.
В результате IPO акционерами компании стали около 30 тысяч частных инвесторов. Общий размер предложения был распределен между различными категориями инвесторов в следующей пропорции: 57% - институциональным инвесторам, 27% - розничным инвесторам и 16% - партнерам продающих акционеров.
По итогам IPO и до завершения периода стабилизации доля акций в свободном обращении (free float) составит 14% от акционерного капитала компании. Продающие акционеры сохранят за собой превалирующую долю в капитале группы.
Акции под тикером DATA включены во второй котировальный список Московской биржи. Торги акциями начнутся во вторник в 16.00 мск.
 
ЭкономикаБизнесIPO
 
 
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