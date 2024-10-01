https://1prime.ru/20241001/armiya-851882924.html

В Раде признали профессионализм российских военных

В Раде признали профессионализм российских военных - 01.10.2024, ПРАЙМ

В Раде признали профессионализм российских военных

Депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал профессионализм российских военных. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде". | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T10:00+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал профессионализм российских военных. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде"."Говорить о том, что это армия дебилов, как иногда пытаются это делать наши пропагандисты, которые есть не только у России, и этим делают медвежью услугу, там далеко не все дебилы", — подчеркнул он, добавив, что российская армия отличается искусными командирами.Депутат отметил, что российские военные не только имеют большой опыт в ведении боя, но и проходят постоянные обучения.

https://1prime.ru/20241001/plan-851882788.html

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