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В Раде признали профессионализм российских военных - 01.10.2024, ПРАЙМ
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В Раде признали профессионализм российских военных
В Раде признали профессионализм российских военных - 01.10.2024, ПРАЙМ
В Раде признали профессионализм российских военных
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал профессионализм российских военных. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде". | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:00+0300
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спецоперация на украине
всу
вс россии
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал профессионализм российских военных. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде"."Говорить о том, что это армия дебилов, как иногда пытаются это делать наши пропагандисты, которые есть не только у России, и этим делают медвежью услугу, там далеко не все дебилы", — подчеркнул он, добавив, что российская армия отличается искусными командирами.Депутат отметил, что российские военные не только имеют большой опыт в ведении боя, но и проходят постоянные обучения.
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всу, вс россии, россия
Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России, РОССИЯ
10:00 01.10.2024
 
В Раде признали профессионализм российских военных

Депутат Рады Рахманин назвал российских командиров искусными военными

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции
Военнослужащий ВС РФ в зоне специальной военной операции - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал профессионализм российских военных. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
"Говорить о том, что это армия дебилов, как иногда пытаются это делать наши пропагандисты, которые есть не только у России, и этим делают медвежью услугу, там далеко не все дебилы", — подчеркнул он, добавив, что российская армия отличается искусными командирами.
Депутат отметил, что российские военные не только имеют большой опыт в ведении боя, но и проходят постоянные обучения.
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Спецоперация на УкраинеВСУВС РоссииРОССИЯ
 
 
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