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В Раде признали профессионализм российских военных
В Раде признали профессионализм российских военных - 01.10.2024, ПРАЙМ
В Раде признали профессионализм российских военных
Депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал профессионализм российских военных. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде". | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:00+0300
2024-10-01T10:00+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал профессионализм российских военных. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде"."Говорить о том, что это армия дебилов, как иногда пытаются это делать наши пропагандисты, которые есть не только у России, и этим делают медвежью услугу, там далеко не все дебилы", — подчеркнул он, добавив, что российская армия отличается искусными командирами.Депутат отметил, что российские военные не только имеют большой опыт в ведении боя, но и проходят постоянные обучения.
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Спецоперация на Украине, ВСУ, ВС России, РОССИЯ
В Раде признали профессионализм российских военных
Депутат Рады Рахманин назвал российских командиров искусными военными
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутат Верховной рады Сергей Рахманин признал профессионализм российских военных. Об этом он заявил в интервью "Украинской правде".
"Говорить о том, что это армия дебилов, как иногда пытаются это делать наши пропагандисты, которые есть не только у России, и этим делают медвежью услугу, там далеко не все дебилы", — подчеркнул он, добавив, что российская армия отличается искусными командирами.
Депутат отметил, что российские военные не только имеют большой опыт в ведении боя, но и проходят постоянные обучения.
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