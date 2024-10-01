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Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль, сообщили СМИ - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль, сообщили СМИ
Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль, сообщили СМИ - 01.10.2024, ПРАЙМ
Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль, сообщили СМИ
Началась вторая волна иранской ракетной атаки на Израиль. Об этом сообщило иранское агентство ILNA со ссылкой на источники. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T20:43+0300
2024-10-01T20:57+0300
политика
иран
израиль
ракетный удар
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ТЕГЕРАН, 1 окт - ПРАЙМ. Началась вторая волна иранской ракетной атаки на Израиль. Об этом сообщило иранское агентство ILNA со ссылкой на источники. "Ряд источников сообщил о начале второй волны ракетных атак Ирана на Израиль", — сказано в сообщении агентства. Позднее иранское государственное агентство Fars сообщило со ссылкой на информированный источник, что меньше мере 80% иранских ракет поразили цели в ходе "первой волны ударов" по Израилю.Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что ракетный обстрел Израиля был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Иранское агентство ISNA привело заявление Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
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иран, израиль, ракетный удар
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, ракетный удар
20:43 01.10.2024 (обновлено: 20:57 01.10.2024)
 
Иран начал вторую волну ракетной атаки на Израиль, сообщили СМИ

ILNA: Иран запустил вторую волну ракетной атаки на Израиль

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкИзраильский флаг у посольства страны в Москве
Израильский флаг у посольства страны в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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ТЕГЕРАН, 1 окт - ПРАЙМ. Началась вторая волна иранской ракетной атаки на Израиль. Об этом сообщило иранское агентство ILNA со ссылкой на источники.
"Ряд источников сообщил о начале второй волны ракетных атак Ирана на Израиль", — сказано в сообщении агентства.
Позднее иранское государственное агентство Fars сообщило со ссылкой на информированный источник, что меньше мере 80% иранских ракет поразили цели в ходе "первой волны ударов" по Израилю.
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что ракетный обстрел Израиля был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Иранское агентство ISNA привело заявление Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.
До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
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