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Автоэксперт назвал три лучших китайских автомобиля на российском рынке
Автоэксперт назвал три лучших китайских автомобиля на российском рынке - 01.10.2024, ПРАЙМ
Автоэксперт назвал три лучших китайских автомобиля на российском рынке
На сегодняшний день на российском автомобильном рынке представлено большое количество самых разных автомобилей, большую часть из которых занимает китайский... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T11:06+0300
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китайские авто
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. На сегодняшний день на российском автомобильном рынке представлено большое количество самых разных автомобилей, большую часть из которых занимает китайский автопром. Автоэксперт Мартынов назвал три лучших варианта, которые доступны к покупке в дилерских центрах страны, сообщает портал "АвтоВзгляд".Так, среди лидеров на рынке эксперт назвал Geely Tugella, Exeed VX, а также Omoda S5, которые успели не только зарекомендовать себя в России, но и пройти многочисленные проверки на качество.Эксперт также дал совет желающим приобрести китайское авто. Он отметил, что первые два-три года являются достаточно беспроблемными, однако с течением времени владельцу все же придется вложиться в ремонт и замену запчастей. Главное, считает Мартынов - выбирать то, что нравится и устраивает по цене.
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китайские авто, китайский автопром, авторынок рф
китайские авто, китайский автопром, авторынок РФ
Автоэксперт назвал три лучших китайских автомобиля на российском рынке
Мартынов: Geely Tugella, Exeed VX, Omoda S5 являются лучшими китайскими моделями
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ.
На сегодняшний день на российском автомобильном рынке представлено большое количество самых разных автомобилей, большую часть из которых занимает китайский автопром. Автоэксперт Мартынов назвал три лучших варианта, которые доступны к покупке в дилерских центрах страны, сообщает портал "АвтоВзгляд
".
Так, среди лидеров на рынке эксперт назвал Geely Tugella, Exeed VX, а также Omoda S5, которые успели не только зарекомендовать себя в России, но и пройти многочисленные проверки на качество.
Эксперт также дал совет желающим приобрести китайское авто. Он отметил, что первые два-три года являются достаточно беспроблемными, однако с течением времени владельцу все же придется вложиться в ремонт и замену запчастей. Главное, считает Мартынов - выбирать то, что нравится и устраивает по цене.
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