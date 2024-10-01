https://1prime.ru/20241001/avtomobil-851885010.html

Автоэксперт назвал три лучших китайских автомобиля на российском рынке

Автоэксперт назвал три лучших китайских автомобиля на российском рынке - 01.10.2024, ПРАЙМ

Автоэксперт назвал три лучших китайских автомобиля на российском рынке

На сегодняшний день на российском автомобильном рынке представлено большое количество самых разных автомобилей, большую часть из которых занимает китайский... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T11:06+0300

2024-10-01T11:06+0300

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китайские авто

китайский автопром

авторынок рф

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. На сегодняшний день на российском автомобильном рынке представлено большое количество самых разных автомобилей, большую часть из которых занимает китайский автопром. Автоэксперт Мартынов назвал три лучших варианта, которые доступны к покупке в дилерских центрах страны, сообщает портал "АвтоВзгляд".Так, среди лидеров на рынке эксперт назвал Geely Tugella, Exeed VX, а также Omoda S5, которые успели не только зарекомендовать себя в России, но и пройти многочисленные проверки на качество.Эксперт также дал совет желающим приобрести китайское авто. Он отметил, что первые два-три года являются достаточно беспроблемными, однако с течением времени владельцу все же придется вложиться в ремонт и замену запчастей. Главное, считает Мартынов - выбирать то, что нравится и устраивает по цене.

https://1prime.ru/20241001/avto-851883603.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайские авто, китайский автопром, авторынок рф