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СВР: англосаксы намерены подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга

СВР: англосаксы намерены подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга - 01.10.2024, ПРАЙМ

СВР: англосаксы намерены подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга

США и Великобритания прикладывают особые усилия, чтобы подорвать авторитет Москвы в странах глобального Юга. Это связано с провалом курса по нанесению поражения | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:46+0300

2024-10-01T09:46+0300

2024-10-01T09:46+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. США и Великобритания прикладывают особые усилия, чтобы подорвать авторитет Москвы в странах глобального Юга. Это связано с провалом курса по нанесению поражения России в украинском конфликте, передает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."В ход идут любые подлости и все чаще - откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке", - следует из заявления.Так, представители этих государств не раз обвиняли Россию в якобы молчаливом согласии с применением Сирией химического оружия против удерживаемых военной оппозицией районов.

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