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СВР: англосаксы намерены подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга
СВР: англосаксы намерены подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга - 01.10.2024, ПРАЙМ
СВР: англосаксы намерены подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга
США и Великобритания прикладывают особые усилия, чтобы подорвать авторитет Москвы в странах глобального Юга. Это связано с провалом курса по нанесению поражения | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T09:46+0300
2024-10-01T09:46+0300
2024-10-01T09:46+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. США и Великобритания прикладывают особые усилия, чтобы подорвать авторитет Москвы в странах глобального Юга. Это связано с провалом курса по нанесению поражения России в украинском конфликте, передает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ."В ход идут любые подлости и все чаще - откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке", - следует из заявления.Так, представители этих государств не раз обвиняли Россию в якобы молчаливом согласии с применением Сирией химического оружия против удерживаемых военной оппозицией районов.
https://1prime.ru/20241001/khimoruzhie-851882332.html
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сша, великобритания, свр, россия
Политика, США, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, СВР, РОССИЯ
СВР: англосаксы намерены подорвать авторитет РФ в странах глобального Юга
СВР: США и Британия концентрируются на подрыве авторитета РФ в странах глобального Юга
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. США и Великобритания прикладывают особые усилия, чтобы подорвать авторитет Москвы в странах глобального Юга. Это связано с провалом курса по нанесению поражения России в украинском конфликте, передает пресс-бюро Службы внешней разведки РФ.
"В ход идут любые подлости и все чаще - откровенный террор против друзей нашей страны на Ближнем Востоке и в Африке", - следует из заявления.
Так, представители этих государств не раз обвиняли Россию в якобы молчаливом согласии с применением Сирией химического оружия против удерживаемых военной оппозицией районов.
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии