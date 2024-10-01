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Российские банки стали чаще кредитовать одну категорию населения

Российские банки стали чаще кредитовать одну категорию населения - 01.10.2024, ПРАЙМ

Российские банки стали чаще кредитовать одну категорию населения

Банки стали чаще кредитовать заемщиков в возрасте до 35 лет, в частности, увеличилась доля выдачи кредитных карт молодежи до 20 лет, сообщает Банк России с... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T12:54+0300

2024-10-01T12:54+0300

2024-10-01T12:54+0300

банк россии

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Банки стали чаще кредитовать заемщиков в возрасте до 35 лет, в частности, увеличилась доля выдачи кредитных карт молодежи до 20 лет, сообщает Банк России с ссылкой на данные Бюро кредитных историй (БКИ) по итогам второго квартала текущего года. "Доля выдачи кредитных продуктов заемщикам в возрасте до 35 лет увеличилась в среднем на 8 процентных пунктов во всех сегментах кредитования, показывают данные БКИ", - говорится в материалах регулятора. В частности, отмечается, что за второй квартал увеличилась доля выдачи кредитных карт молодежи до 20 лет (плюс 7,8 процентного пункта по сравнению с тем же периодом годом ранее) и составила 11% от общего количества, а 32,8% пришлось на заемщиков в возрасте от 20 до 35 лет. Кредит наличными во втором квартале чаще брали заемщики в возрасте 20-35 лет (26,4% - заемщики младше 30 и 17,7% - заемщики младше 35), добавили в ЦБ. Также доля кредитования на покупку товаров непосредственно в торговых точках (POS) в возрасте 20-35 лет стала самой большой от общего количества среди заемщиков, составив 25,9%, а доля заемщиков 30-35 лет достигла 15,3%. При этом, согласно материалам регулятора, уровень одобрения заемщиков по всем типам кредитных продуктов за отчётный период в среднем упал: на 8,2 процентного пункта за год по всем категориям кредитоспособности. Но у заемщиков очень высокой категории кредитоспособности наблюдается наиболее быстрое восстановление уровня одобрения относительно предшествовавшего квартала (на 6,5 процентного пункта за квартал).

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