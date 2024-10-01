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Депутаты СРЗП внесли в Госдуму проект о налоге на сверхприбыль для банков
Депутаты СРЗП внесли в Госдуму проект о налоге на сверхприбыль для банков - 01.10.2024, ПРАЙМ
Депутаты СРЗП внесли в Госдуму проект о налоге на сверхприбыль для банков
Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T14:59+0300
2024-10-01T14:59+0300
2024-10-01T14:59+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести налог в размере 10% на сверхприбыль для банков, документ доступен в думской электронной базе. "Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы, посредством введения разового налога", - сказано в пояснительной записке к проекту. В сопроводительных документах отмечается, что проектом федерального закона предлагается определять сверхприбыль банков как "превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год", а ставка налога проектом устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате. По мнению авторов проекта, реализация норм законопроекта позволит мобилизовать в федеральный бюджет дополнительные доходы, в размере около 200 миллиардов рублей.
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госдума, банки, прибыль
Экономика, Госдума, Банки, прибыль
Депутаты СРЗП внесли в Госдуму проект о налоге на сверхприбыль для банков
Депутаты СРЗП предложили ввести налог 10% на сверхприбыль для банков
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия - За правду" во главе с лидером партии Сергеем Мироновым внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается ввести налог в размере 10% на сверхприбыль для банков, документ доступен в думской электронной базе.
"Законопроектом предлагается механизм изъятия дополнительной прибыли банковской сферы, посредством введения разового налога", - сказано в пояснительной записке к проекту.
В сопроводительных документах отмечается, что проектом федерального закона предлагается определять сверхприбыль банков как "превышение средней арифметической величины прибыли за 2023 год и прибыли за 2024 год над средней арифметической величиной прибыли за 2022 год и прибыли за 2021 год", а ставка налога проектом устанавливается в размере 10% без возможности скидки при досрочной уплате.
По мнению авторов проекта, реализация норм законопроекта позволит мобилизовать в федеральный бюджет дополнительные доходы, в размере около 200 миллиардов рублей.