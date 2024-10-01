https://1prime.ru/20241001/bankrotstvo-851884105.html
Путин поручил информировать о возможностях внесудебного банкротства
Путин поручил информировать о возможностях внесудебного банкротства - 01.10.2024, ПРАЙМ
Путин поручил информировать о возможностях внесудебного банкротства
Президент РФ Владимир Путин поручил Социальному фонду России и Минцифры обеспечить информирование пенсионеров и получающих соцвыплаты семей с детьми о... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:39+0300
2024-10-01T10:39+0300
2024-10-01T10:39+0300
владимир путин
соцфонд
банкротство
минцифры
https://cdnn.1prime.ru/img/76796/72/767967276_0:157:1501:1001_1920x0_80_0_0_f45b4ea9582b057c1bc4bd305caacd72.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Социальному фонду России и Минцифры обеспечить информирование пенсионеров и получающих соцвыплаты семей с детьми о возможностях внесудебного банкротства, в том числе через портал "Госуслуги", сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам, документ опубликован на сайте Кремля. "Социальному фонду России совместно с Минцифры России обеспечить информирование пенсионеров и получающих социальные выплаты семей с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства гражданина, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - указано в тексте поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября.
https://1prime.ru/20241001/putin-851883982.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76796/72/767967276_82:0:1417:1001_1920x0_80_0_0_9f4ee831d3901175ae329ac99bc373b4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, соцфонд, банкротство, минцифры
Владимир Путин, Соцфонд, банкротство, Минцифры
Путин поручил информировать о возможностях внесудебного банкротства
Путин поручил Соцфонду и Минцифры информировать о возможностях внесудебного банкротства
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Социальному фонду России и Минцифры обеспечить информирование пенсионеров и получающих соцвыплаты семей с детьми о возможностях внесудебного банкротства, в том числе через портал "Госуслуги", сообщается на сайте Кремля.
Президент утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам, документ опубликован на сайте Кремля.
"Социальному фонду России совместно с Минцифры России обеспечить информирование пенсионеров и получающих социальные выплаты семей с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства гражданина, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - указано в тексте поручений.
Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября.
ЦБ наделят полномочиями ограничивать кредитование под залог авто