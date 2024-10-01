https://1prime.ru/20241001/bankrotstvo-851884105.html

Путин поручил информировать о возможностях внесудебного банкротства

Путин поручил информировать о возможностях внесудебного банкротства - 01.10.2024, ПРАЙМ

Путин поручил информировать о возможностях внесудебного банкротства

Президент РФ Владимир Путин поручил Социальному фонду России и Минцифры обеспечить информирование пенсионеров и получающих соцвыплаты семей с детьми о... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T10:39+0300

2024-10-01T10:39+0300

2024-10-01T10:39+0300

владимир путин

соцфонд

банкротство

минцифры

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин поручил Социальному фонду России и Минцифры обеспечить информирование пенсионеров и получающих соцвыплаты семей с детьми о возможностях внесудебного банкротства, в том числе через портал "Госуслуги", сообщается на сайте Кремля. Президент утвердил перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам, документ опубликован на сайте Кремля. "Социальному фонду России совместно с Минцифры России обеспечить информирование пенсионеров и получающих социальные выплаты семей с детьми о возможностях проведения процедуры внесудебного банкротства гражданина, в том числе с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)", - указано в тексте поручений. Доклад по этому вопросу должен быть представлен до 1 ноября.

https://1prime.ru/20241001/putin-851883982.html

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владимир путин, соцфонд, банкротство, минцифры