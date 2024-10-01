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Эксперт оценил влияние проекта бюджета РФ на курс рубля

Эксперт оценил влияние проекта бюджета РФ на курс рубля - 01.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил влияние проекта бюджета РФ на курс рубля

Проект бюджета РФ создает условия для устойчивости госфинанансов, что благоприятно для курса рубля, однако самой важной вводной для курса российской валюты... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T12:37+0300

2024-10-01T12:37+0300

2024-10-01T12:37+0300

банк россии

бюджет

рубль

эксперт

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета РФ создает условия для устойчивости госфинанансов, что благоприятно для курса рубля, однако самой важной вводной для курса российской валюты остается уровень цен на нефть, прокомментировал РИА Новости главный экономист инвестиционной компании "Ренессанс Капитал" Олег Кузьмин. Правительство РФ внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов с дефицитом в 0,5% ВВП, 0,9% ВВП и 1,1% ВВП соответственно. В 2025 году прогнозируется годовой рост доходов федерального бюджета в номинальном выражении на 11,6% - с 36,1 триллиона рублей до 40,3 триллиона. Одновременно прогнозируется и увеличение расходов - с 39,4 триллиона рублей в 2024 году до 41,5 триллиона рублей в 2025 году и 44 триллионов и 45,9 триллиона рублей в 2026 и 2027 годах соответственно. Бюджет предусматривает возврат к практике накопления ФНБ, а это означает спрос на валюту со стороны Банка России для зеркалирования данных операций на валютном рынке, что ограничит возможности для укрепления рубля, считает Кузьмин. Рост расходов бюджетной системы на 10%, до 80 триллионов рублей (в 2024-2025 годах) означает сохранение значительного вклада госсектора в формирование внутреннего спроса, что будет поддерживать спрос на импорт и давить на рубль, добавляет он. "С другой стороны, при неблагоприятном развитии событий Банк России сможет, как обычно, приостановить проведение операций по покупке валюты. В долгосрочном периоде увеличение ликвидной части ФНБ означает и большее пространство для использования резервов для поддержки в том числе курса, и в целом большую устойчивость госфинанансов, что для валюты благоприятно. Впрочем, уровень цен на нефть в четвертом квартале текущего года и в следующем году остается самой важной вводной для курса рубля", - говорит эксперт. С учетом новых параметров бюджета и индексации тарифов ЖКХ инфляция ожидается на уровне выше 5% в 2025 году (текущий прогноз - 4,7%), отмечает Кузьмин. "По-прежнему ожидаем повышения ключевой ставки ЦБ на 1 процентный пункт, до 20% в октябре и отмечаем риск продолжения повышения ставки в декабре; видим меньшее пространство для снижения ставки в 2025 году в базовом сценарии, предварительно до 14,5-15% (текущий прогноз: до 13%)", - заключил главный экономист "Ренессанс Капитала".

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бюджет, рубль, эксперт