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Эксперты отметили жесткость проекта бюджета России на 2025 год

Эксперты отметили жесткость проекта бюджета России на 2025 год - 01.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты отметили жесткость проекта бюджета России на 2025 год

Проект бюджета России на 2025 год сбалансирован по расходам, но достаточно жесткий для денежно-кредитной политики, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T15:23+0300

2024-10-01T15:23+0300

2024-10-01T15:23+0300

экономика

россия

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Проект бюджета России на 2025 год сбалансирован по расходам, но достаточно жесткий для денежно-кредитной политики, такое мнение высказали опрошенные РИА Новости эксперты. Правительство РФ в понедельник внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025 год и период 2026-2027 годов. Он предполагает дефицит бюджета в 2025 году на уровне 0,5% ВВП, доходы в номинальном выражении вырастут на 11,6% - до 40,3 триллиона рублей с 36,1 триллиона рублей в 2024 году, расходы - до 41,5 триллиона рублей с 39,4 триллиона рублей соответственно. "Проект бюджета является сбалансированным в том смысле, что до обслуживания внешнего долга доходы равны расходам, что говорит о постепенной нормализации бюджетной политики", - прокомментировал управляющий директор рейтинговой службы НРА Сергей Гришунин параметры бюджета на следующий год. С ним согласен главный экономист рейтингового агентства "Эксперт РА" Антон Табах. "Бюджет достаточно жесткий - рост расходов сбалансирован доходами, причем ненефтегазовыми, плановый дефицит умеренный", - считает экономист. По мнению Табаха, бюджет нейтрален для инфляции за исключением тарифов. "Индексация тарифов скорее проинфляционная, и может способствовать тому, что ДКП останется жесткой дольше", - полагает он. Гришунин в свою очередь не исключил, что большой объем социальных расходов говорит о мягкости бюджетной политики, что может оказать давление на денежно-кредитную политику ЦБ и повлиять на решение регулятора о повышении ключевой ставки. "Вероятность ужесточения ДКП возможна на конец 2024 года, так как дефицит бюджета на конец 2024 года увеличен до 3,3 триллиона рублей. Возможно, ключевая ставка к концу декабря 2024 года достигнет 21% или даже 22%. В 2025 году жесткая ДКП, вероятнее всего, продолжится, но есть шанс за счет сбалансированности бюджета понижения ставки в район 16-17%", - заключил эксперт.

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россия, бюджет