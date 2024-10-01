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Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды по итогам первого полугодия

Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды по итогам первого полугодия - 01.10.2024, ПРАЙМ

Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды по итогам первого полугодия

Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T19:36+0300

2024-10-01T19:36+0300

2024-10-01T19:36+0300

экономика

россия

газпром нефть

дивиденды

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Акционеры "Газпром нефти" одобрили дивиденды за первое полугодие 2024 года в размере 51,96 рубля на акцию, говорится в сообщении компании. "Выплатить дивиденды по результатам деятельности за первое полугодие 2024 года в денежной форме в размере 51,96 рубля на одну обыкновенную акцию; установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 14 октября 2024 года", - говорится в сообщении о решениях акционеров "Газпром нефти". Обычно "Газпром нефть" выплачивает промежуточные дивиденды по итогам 9 месяцев. За полугодие компания последний раз платила дивиденды в 2019 году. Чистая прибыль "Газпром нефти" по МСФО в первом полугодии 2024 года выросла на 7,9%, составив 328,5 миллиарда рублей. Исходя из размера уставного капитала компании, выплаты могут составить порядка 246 миллиардов рублей, или около 75% от чистой прибыли по МСФО. Основной акционер "Газпром нефти" - "Газпром", ему принадлежит 95,68% акций. Остальной пакет (4,32%) распределен между миноритариями - физическими и юридическими лицами. Уставный капитал компании состоит из 4 741 299 639 обыкновенных акций. Согласно дивидендной политике "Газпром нефти", целевой уровень дивидендных выплат компании составляет не менее 50% чистой прибыли по МСФО.

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россия, газпром нефть, дивиденды