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Эксперт рассказал, что влияет на рост дохода бюджета РФ от акциза на жидкую - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт рассказал, что влияет на рост дохода бюджета РФ от акциза на жидкую
Эксперт рассказал, что влияет на рост дохода бюджета РФ от акциза на жидкую - 01.10.2024, ПРАЙМ
Эксперт рассказал, что влияет на рост дохода бюджета РФ от акциза на жидкую
Запланированный рост поступлений в бюджет России от акциза на жидкую сталь возможен при условии увеличения внутреннего спроса на неё в Китае, который приведёт к | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T11:56+0300
2024-10-01T11:56+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Запланированный рост поступлений в бюджет России от акциза на жидкую сталь возможен при условии увеличения внутреннего спроса на неё в Китае, который приведёт к росту цен нам мировом рынке, такой сценарий представил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов. Ранее правительство опубликовало проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 года. В пояснительной записке к документу указывалось, что поступления в бюджет РФ от акциза на жидкую сталь в 2025 году вырастут до 69 миллиардов рублей – это рост на 7%, или на 4,5 миллиарда рублей, по сравнению с 2024 годом. "Ожидания по поводу 7%-ного прироста поступлений от акциза на жидкую сталь могут быть связаны с прогнозируемым в 2025 году повышением цен на нее на мировом рынке после спада, фиксируемого сейчас и связанного с избыточным экспортом из Китая", - считает Хазанов. Подобный сценарий он считает вполне возможным, однако для его реализации необходимо, чтобы в Китае увеличился спрос на сталь, что, соответственно, приведет к сокращению поставок из страны на внешний рынок и глобальному подъему цен. Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну. Ранее Минфин РФ отмечал, что не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь - из-за высокой рентабельности отрасли. Замминистра финансов России Алексей Сазанов отмечал, что даже несмотря на акциз на жидкую сталь, рентабельность отрасли почти в два раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%.
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россия, китай, бюджет
Экономика, РОССИЯ, КИТАЙ, бюджет
11:56 01.10.2024
 
Эксперт рассказал, что влияет на рост дохода бюджета РФ от акциза на жидкую

Хазанов: доход бюджета РФ от акциза на жидкую сталь зависит от спроса в КНР

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Запланированный рост поступлений в бюджет России от акциза на жидкую сталь возможен при условии увеличения внутреннего спроса на неё в Китае, который приведёт к росту цен нам мировом рынке, такой сценарий представил РИА Новости независимый эксперт в сфере промышленности Леонид Хазанов.
Ранее правительство опубликовало проект федерального бюджета на 2025 год и плановый период 2026 и 2027 года. В пояснительной записке к документу указывалось, что поступления в бюджет РФ от акциза на жидкую сталь в 2025 году вырастут до 69 миллиардов рублей – это рост на 7%, или на 4,5 миллиарда рублей, по сравнению с 2024 годом.
"Ожидания по поводу 7%-ного прироста поступлений от акциза на жидкую сталь могут быть связаны с прогнозируемым в 2025 году повышением цен на нее на мировом рынке после спада, фиксируемого сейчас и связанного с избыточным экспортом из Китая", - считает Хазанов.
Подобный сценарий он считает вполне возможным, однако для его реализации необходимо, чтобы в Китае увеличился спрос на сталь, что, соответственно, приведет к сокращению поставок из страны на внешний рынок и глобальному подъему цен.
Акциз на сталь действует в России с начала 2022 года и составляет 2,7% от средней за месяц экспортной цены на стальные слябы в морских портах юга России. С 1 августа 2022 года ставка акциза обнуляется при цене на сляб менее 30 тысяч рублей за тонну.
Ранее Минфин РФ отмечал, что не видит целесообразности в отмене акциза на жидкую сталь - из-за высокой рентабельности отрасли. Замминистра финансов России Алексей Сазанов отмечал, что даже несмотря на акциз на жидкую сталь, рентабельность отрасли почти в два раза превышает среднюю по экономике, которая составляет 10-12%.
 
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