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Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики в США - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики в США
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики в США - 01.10.2024, ПРАЙМ
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики в США
Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T18:13+0300
2024-10-01T18:13+0300
экономика
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 18.03 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1075 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1134 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время поднимался до 143,68 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,62 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,38%, до 101,16 пункта. Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США в августе выросло до 8,04 миллиона с пересмотренного значения июля. Аналитики ждали показатель на уровне 7,655 миллиона. Кроме того, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в сентябре не изменился по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 47,2%, в то время как прогнозировался его рост до 47,5%. В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч.
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биржевые торги, доллар, евро, юань, курсы валют
Экономика, биржевые торги, доллар, евро, юань, курсы валют
18:13 01.10.2024
 
Доллар дорожает к мировым валютам после выхода статистики в США

Доллар дорожает к евро и иене после публикации американской статистики

© РИА Новости . Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗнак доллара
Знак доллара - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Мария Девахина
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Стоимость доллара растет по отношению к евро и иене во вторник вечером после публикации американской макростатистики, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 18.03 мск курс евро к доллару уменьшался до 1,1075 доллара с уровня прошлого закрытия в 1,1134 доллара за евро, курс доллара к иене в то же время поднимался до 143,68 иены с уровня предыдущего закрытия в 143,62 иены за доллар. А индекс доллара (курс к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) увеличивался на 0,38%, до 101,16 пункта.
Число открытых вакансий на рынке труда (JOLTS) США в августе выросло до 8,04 миллиона с пересмотренного значения июля. Аналитики ждали показатель на уровне 7,655 миллиона.
Кроме того, индекс деловой активности в промышленности страны (ISM Manufacturing) в сентябре не изменился по сравнению с уровнем предыдущего месяца в 47,2%, в то время как прогнозировался его рост до 47,5%.
В пятницу будут опубликованы данные по занятости в США. Ожидается, что безработица в стране в сентябре осталась на уровне августа в 4,2%, а число занятых в несельскохозяйственных отраслях экономики увеличилось на 140 тысяч.
Денежные купюры евро и долларов США - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 2 октября
17:57
 
Экономикабиржевые торгидолларевроюанькурсы валют
 
 
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