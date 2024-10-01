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Эрдоган заверил, что население Турции скоро почувствует снижение инфляции
Эрдоган заверил, что население Турции скоро почувствует снижение инфляции - 01.10.2024, ПРАЙМ
Эрдоган заверил, что население Турции скоро почувствует снижение инфляции
Инфляция в Турции будет снижаться в ближайшие месяцы и население страны заметит это на рынках. Об этом заявил, выступая во вторник на открытии третьего... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T16:33+0300
2024-10-01T16:33+0300
2024-10-01T16:33+0300
экономика
турция
инфляция в турции
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АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ. Инфляция в Турции будет снижаться в ближайшие месяцы и население страны заметит это на рынках. Об этом заявил, выступая во вторник на открытии третьего законодательного года 28-го срока Великого национального собрания (парламента) Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Он отметил, что снижение инфляции в Турции продолжится в ближайшие месяцы, "и наш народ почувствует это снижение на базаре, рынке, в своей корзине и на кухне".Турецкий кабмин надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%. По итогам августа она продолжила резко замедляться — до 51,97% с 61,78% месяцем ранее. Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой для государства, заявил ранее Эрдоган.
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турция, инфляция в турции, реджеп тайип эрдоган
Экономика, ТУРЦИЯ, инфляция в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган заверил, что население Турции скоро почувствует снижение инфляции
Эрдоган: население Турции скоро почувствует снижение инфляции у себя на кухне
АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ. Инфляция в Турции будет снижаться в ближайшие месяцы и население страны заметит это на рынках. Об этом заявил, выступая во вторник на открытии третьего законодательного года 28-го срока Великого национального собрания (парламента) Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что снижение инфляции в Турции продолжится в ближайшие месяцы, "и наш народ почувствует это снижение на базаре, рынке, в своей корзине и на кухне".
Турецкий кабмин надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%. По итогам августа она продолжила резко замедляться — до 51,97% с 61,78% месяцем ранее. Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой для государства, заявил ранее Эрдоган.
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