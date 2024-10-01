Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Эрдоган заверил, что население Турции скоро почувствует снижение инфляции - 01.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20241001/erdogan-851895076.html
Эрдоган заверил, что население Турции скоро почувствует снижение инфляции
Эрдоган заверил, что население Турции скоро почувствует снижение инфляции - 01.10.2024, ПРАЙМ
Эрдоган заверил, что население Турции скоро почувствует снижение инфляции
Инфляция в Турции будет снижаться в ближайшие месяцы и население страны заметит это на рынках. Об этом заявил, выступая во вторник на открытии третьего... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T16:33+0300
2024-10-01T16:33+0300
экономика
турция
инфляция в турции
реджеп тайип эрдоган
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716124_0:201:2927:1847_1920x0_80_0_0_31449f2f6260d529591af9bffec6b787.jpg
АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ. Инфляция в Турции будет снижаться в ближайшие месяцы и население страны заметит это на рынках. Об этом заявил, выступая во вторник на открытии третьего законодательного года 28-го срока Великого национального собрания (парламента) Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.Он отметил, что снижение инфляции в Турции продолжится в ближайшие месяцы, "и наш народ почувствует это снижение на базаре, рынке, в своей корзине и на кухне".Турецкий кабмин надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%. По итогам августа она продолжила резко замедляться — до 51,97% с 61,78% месяцем ранее. Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой для государства, заявил ранее Эрдоган.
https://1prime.ru/20241001/turtsiya-851879219.html
турция
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/03/849716124_98:0:2829:2048_1920x0_80_0_0_2fe14bae3c5d8d7684dd48061db15d4b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
турция, инфляция в турции, реджеп тайип эрдоган
Экономика, ТУРЦИЯ, инфляция в Турции, Реджеп Тайип Эрдоган
16:33 01.10.2024
 
Эрдоган заверил, что население Турции скоро почувствует снижение инфляции

Эрдоган: население Турции скоро почувствует снижение инфляции у себя на кухне

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган на саммите ШОС - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ. Инфляция в Турции будет снижаться в ближайшие месяцы и население страны заметит это на рынках. Об этом заявил, выступая во вторник на открытии третьего законодательного года 28-го срока Великого национального собрания (парламента) Турции, президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Он отметил, что снижение инфляции в Турции продолжится в ближайшие месяцы, "и наш народ почувствует это снижение на базаре, рынке, в своей корзине и на кухне".
Турецкий кабмин надеется на снижение годовой инфляции в сентябре ниже 50%. По итогам августа она продолжила резко замедляться — до 51,97% с 61,78% месяцем ранее. Страна вступила в период устойчивого и значительного снижения высокой инфляции, ставшей проблемой для государства, заявил ранее Эрдоган.
Флаг Турции
Турция планирует отказаться от цели по членству в ЕС, считает эксперт
07:04
 
ЭкономикаТУРЦИЯинфляция в ТурцииРеджеп Тайип Эрдоган
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала