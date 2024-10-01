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Эскалация конфликта Ирана и Израиля не повлияет на рубль, считает эксперт
Эскалация конфликта Ирана и Израиля не повлияет на рубль, считает эксперт - 01.10.2024, ПРАЙМ
Эскалация конфликта Ирана и Израиля не повлияет на рубль, считает эксперт
Эскалация конфликта Ирана и Израиля не окажет влияния на рубль, но может вызвать небольшой рост цены на нефть, рассказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T21:19+0300
2024-10-01T21:19+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Эскалация конфликта Ирана и Израиля не окажет влияния на рубль, но может вызвать небольшой рост цены на нефть, рассказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post. На этом фоне мировые цены на нефть усилили рост до 4%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 24 сентября превысила 75 долларов. "Я думаю, ничего не будет. Это периодически уже случается. Конфликт вообще уже около года длится. Он, скорее всего, вызывает некую волатильность в ценах на нефть, но и то уже незначительную. А на рубль такие вещи не влияют от слова совсем. Даже если будет супергорячая стадия конфликта, на рубль это не окажет никакого влияния", - рассказал Дроздов. "Так в целом на наш регион это не оказывает никакого влияния. Может быть, на пару долларов или доллар нефть скаканет, и то ненадолго", - добавил он.
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россия, рубль, конфликт, иран, израиль
Экономика, РОССИЯ, рубль, конфликт, ИРАН, ИЗРАИЛЬ
Эскалация конфликта Ирана и Израиля не повлияет на рубль, считает эксперт
Дроздов: конфликт Ирана и Израиля не повлияет на рубль, но может затронуть нефть
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Эскалация конфликта Ирана и Израиля не окажет влияния на рубль, но может вызвать небольшой рост цены на нефть, рассказал РИА Новости финансовый аналитик Сергей Дроздов.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщило издание Jerusalem Post.
На этом фоне мировые цены на нефть усилили рост до 4%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 24 сентября превысила 75 долларов.
"Я думаю, ничего не будет. Это периодически уже случается. Конфликт вообще уже около года длится. Он, скорее всего, вызывает некую волатильность в ценах на нефть, но и то уже незначительную. А на рубль такие вещи не влияют от слова совсем. Даже если будет супергорячая стадия конфликта, на рубль это не окажет никакого влияния", - рассказал Дроздов.
"Так в целом на наш регион это не оказывает никакого влияния. Может быть, на пару долларов или доллар нефть скаканет, и то ненадолго", - добавил он.
Эксперт назвал новый фактор для роста биржевых цен на нефть