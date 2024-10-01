https://1prime.ru/20241001/gazifikatsiya-851899378.html

В РФ хотят повысить уровень газификации к концу 2027 года до 76,7 процента

В РФ хотят повысить уровень газификации к концу 2027 года до 76,7 процента - 01.10.2024, ПРАЙМ

В РФ хотят повысить уровень газификации к концу 2027 года до 76,7 процента

Уровень газификации российских регионов к концу 2027 года может вырасти до 76,7%, следует из паспорта госпрограммы "Развитие энергетики". | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T18:57+0300

2024-10-01T18:57+0300

2024-10-01T18:57+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Уровень газификации российских регионов к концу 2027 года может вырасти до 76,7%, следует из паспорта госпрограммы "Развитие энергетики". Согласно документу, в 2024 году уровень газификации составит 74,7%, в 2025 году - 75%, в 2026 году - 75,8%. В то же время объем потребления метана на транспорте будет непрерывно расти. В 2024 году он ожидается на уровне 2,7 миллиарда кубометров, в 2025 году - 3,33 миллиарда кубов, в 2026 году - 4,09 миллиарда кубов, в 2027 году - 4,94 миллиарда кубометров, указывается в паспорте госпрограммы. Также программа закладывает цель довести количество заправок на сжиженном и компримированном газе до не менее чем 1 932 единиц к 2030 году с 1 188 единиц в 2024 году. В прошлом году вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что уровень газификации в России самый высокий в мире, превышает 70%, в то время как в соседних северных странах, Норвегии и Швеции, этот показатель составляет около 3%. В Германии уровень газификации составляет 47%, во Франции - 38%, а в Испании - 32%, также отмечал он. Правительство РФ в 2021 году по поручению президента страны начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.

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россия, энергетика рф, газификация