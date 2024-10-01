Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В РФ хотят повысить уровень газификации к концу 2027 года до 76,7 процента - 01.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20241001/gazifikatsiya-851899378.html
В РФ хотят повысить уровень газификации к концу 2027 года до 76,7 процента
В РФ хотят повысить уровень газификации к концу 2027 года до 76,7 процента - 01.10.2024, ПРАЙМ
В РФ хотят повысить уровень газификации к концу 2027 года до 76,7 процента
Уровень газификации российских регионов к концу 2027 года может вырасти до 76,7%, следует из паспорта госпрограммы "Развитие энергетики". | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T18:57+0300
2024-10-01T18:57+0300
энергетика
россия
энергетика рф
газификация
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/34/837583435_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_ecb21ff3fda85e11c10ccf9de6567fef.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Уровень газификации российских регионов к концу 2027 года может вырасти до 76,7%, следует из паспорта госпрограммы "Развитие энергетики". Согласно документу, в 2024 году уровень газификации составит 74,7%, в 2025 году - 75%, в 2026 году - 75,8%. В то же время объем потребления метана на транспорте будет непрерывно расти. В 2024 году он ожидается на уровне 2,7 миллиарда кубометров, в 2025 году - 3,33 миллиарда кубов, в 2026 году - 4,09 миллиарда кубов, в 2027 году - 4,94 миллиарда кубометров, указывается в паспорте госпрограммы. Также программа закладывает цель довести количество заправок на сжиженном и компримированном газе до не менее чем 1 932 единиц к 2030 году с 1 188 единиц в 2024 году. В прошлом году вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что уровень газификации в России самый высокий в мире, превышает 70%, в то время как в соседних северных странах, Норвегии и Швеции, этот показатель составляет около 3%. В Германии уровень газификации составляет 47%, во Франции - 38%, а в Испании - 32%, также отмечал он. Правительство РФ в 2021 году по поручению президента страны начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений. За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.
https://1prime.ru/20241001/putin-851897647.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83758/34/837583435_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cc06fac01a95aaf4ba0e04c4715eb604.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, энергетика рф, газификация
Энергетика, РОССИЯ, энергетика РФ, газификация
18:57 01.10.2024
 
В РФ хотят повысить уровень газификации к концу 2027 года до 76,7 процента

Госпрограмма "Развитие энергетики": газификация РФ к концу 2027 г составит 76,7%

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГазопровод
Газопровод - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Уровень газификации российских регионов к концу 2027 года может вырасти до 76,7%, следует из паспорта госпрограммы "Развитие энергетики".
Согласно документу, в 2024 году уровень газификации составит 74,7%, в 2025 году - 75%, в 2026 году - 75,8%.
В то же время объем потребления метана на транспорте будет непрерывно расти. В 2024 году он ожидается на уровне 2,7 миллиарда кубометров, в 2025 году - 3,33 миллиарда кубов, в 2026 году - 4,09 миллиарда кубов, в 2027 году - 4,94 миллиарда кубометров, указывается в паспорте госпрограммы.
Также программа закладывает цель довести количество заправок на сжиженном и компримированном газе до не менее чем 1 932 единиц к 2030 году с 1 188 единиц в 2024 году.
В прошлом году вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что уровень газификации в России самый высокий в мире, превышает 70%, в то время как в соседних северных странах, Норвегии и Швеции, этот показатель составляет около 3%. В Германии уровень газификации составляет 47%, во Франции - 38%, а в Испании - 32%, также отмечал он.
Правительство РФ в 2021 году по поручению президента страны начало внедрять "социально ориентированную" систему газификации, которая предполагает постепенный рост уровня газификации в стране с 71% домовладений в 2020 году до 82,9% в 2030 году, а также реализацию ускоренной догазификации домовладений в уже газифицированных районах без привлечения средств граждан. В 2022 году программа догазификации была также распространена на котельные, обеспечивающие теплоснабжение образовательных и медицинских учреждений.
За доведение газопровода до границ земельных участков отвечает единый оператор газификации, которым назначили компанию "Газпром газификация" в 72 субъектах РФ и на федеральной территории "Сириус", а также региональные операторы. В ноябре прошлого года программа "социальной газификации" стала бессрочной.
Президент Владимир Путин в режиме телемоста принял участие в начале активной фазы стратегического командно-штабного учения Океан-2024
Путин назвал энергетику одной из ключевых стратегических сфер развития РФ
17:38
 
ЭнергетикаРОССИЯэнергетика РФгазификация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала