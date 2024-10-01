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Блинкен раскрыл общий объем помощи США и их союзников Украине с начала СВО
Блинкен раскрыл общий объем помощи США и их союзников Украине с начала СВО - 01.10.2024, ПРАЙМ
Блинкен раскрыл общий объем помощи США и их союзников Украине с начала СВО
Общий объем помощи США и их союзников, оказанной Киеву с момента начала СВО оценивается в 242 млрд долларов. Об этом написал в своей колонке в журнале Foreign... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T16:26+0300
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ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Общий объем помощи США и их союзников, оказанной Киеву с момента начала СВО оценивается в 242 млрд долларов. Об этом написал в своей колонке в журнале Foreign Affairs глава госсекретарь США Энтони Блинкен. По его словам, Вашингтон предоставил Украине 94 миллиарда долларов помощи, а европейские, азиатские и другие партнеры — примерно 148 миллиардов долларов. По мнению Блинкена, данный объем помощи оказался самым значительным примером разделения бремени за все годы его карьеры. Он отметил, что союзникам США требуется вести еще больше работы в этом направлении, в том числе инвестиции, интеграцию промышленной базы и координацию. Кроме того, госсекретарь США заявил, что ради ожиданий американцев и интересов безопасности страны, американским союзникам и партнерам в будущем предстоит взять на себя больше нагрузки в обеспечении собственной обороны. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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сша, запад, поддержка украины, финансовая помощь для украины
Политика, США, ЗАПАД, поддержка Украины, финансовая помощь для Украины
Блинкен раскрыл общий объем помощи США и их союзников Украине с начала СВО
Блинкен: объем помощи США и их союзников Украине с начала СВО достиг $242 млрд
ВАШИНГТОН, 1 окт - ПРАЙМ. Общий объем помощи США и их союзников, оказанной Киеву с момента начала СВО оценивается в 242 млрд долларов. Об этом написал в своей колонке в журнале Foreign Affairs глава госсекретарь США Энтони Блинкен.
По его словам, Вашингтон предоставил Украине 94 миллиарда долларов помощи, а европейские, азиатские и другие партнеры — примерно 148 миллиардов долларов.
По мнению Блинкена, данный объем помощи оказался самым значительным примером разделения бремени за все годы его карьеры.
Он отметил, что союзникам США требуется вести еще больше работы в этом направлении, в том числе инвестиции, интеграцию промышленной базы и координацию.
Кроме того, госсекретарь США заявил, что ради ожиданий американцев и интересов безопасности страны, американским союзникам и партнерам в будущем предстоит взять на себя больше нагрузки в обеспечении собственной обороны.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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