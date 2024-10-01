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ГД расширила полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары - 01.10.2024, ПРАЙМ
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ГД расширила полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары
ГД расширила полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары - 01.10.2024, ПРАЙМ
ГД расширила полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары
Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий полномочия ФАС в части вынесения предостережений о недопустимости действий, ведущих к нарушению... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T15:30+0300
2024-10-01T15:30+0300
госдума
фас рф
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий полномочия ФАС в части вынесения предостережений о недопустимости действий, ведущих к нарушению антимонопольного законодательства и завышению цен на товары в РФ. Сейчас ФАС вправе направлять должностным лицам компаний и органов власти разных уровней предостережения о недопустимости публичных заявлений о планируемом поведении на товарном рынке, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Закон дает антимонопольному органу аналогичные полномочия и при наличии "достоверной информации" о таком планируемом поведении. ФАС также сможет выдавать владельцам цифровых платформ предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Это будет происходить в случаях, когда они создают дискриминационные условия, навязывают контрагентам невыгодные условия договора, экономически или технологически необоснованно отказываются или уклоняются от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками), необоснованно устанавливают разные цены на один и тот же товар. Одновременно уточняются условия, при которых биржевая цена товара не признается монопольно высокой. Сейчас компания, занимающая доминирующее положение на рынке, должна соблюдать для этого ряд требований (продавать на бирже не менее определенного объема товара, равномерно распределять этот объем по торговым сессиям в течение месяца, предоставлять бирже список аффилированных лиц, не препятствовать доступу на рынок других компаний и т.д.) Согласно новому закону, теперь в этих требованиях будут учитываться сделки и объем продаваемого на бирже товара не только такой компании, но и лиц, входящих с ней в одну группу, и (или) участников торгов, действующих в интересах и за счет такой компании или этих лиц. В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, которая сохраняет при определении монопольно высокой цены товара действующую норму об учете биржевых и внебиржевых индикаторов цен, установленных на мировых рынках. Первоначальная редакция лишь допускала такую возможность, тем самым позволяя ФАС не учитывать изменение цен на товар на мировых рынках. Однако против отказа от учета мировых товарных индикаторов выступила ассоциация "Русская сталь" – по ее мнению, это привело бы к искажению ценообразования. Закон должен будет вступить в силу с 1 марта 2025 года.
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госдума, фас рф
Госдума, ФАС РФ
15:30 01.10.2024
 
ГД расширила полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары

Госдума расширила полномочия ФАС по предотвращению завышения цен на товары

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкГосдума
Госдума - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Госдума приняла во втором и третьем чтении закон, расширяющий полномочия ФАС в части вынесения предостережений о недопустимости действий, ведущих к нарушению антимонопольного законодательства и завышению цен на товары в РФ.
Сейчас ФАС вправе направлять должностным лицам компаний и органов власти разных уровней предостережения о недопустимости публичных заявлений о планируемом поведении на товарном рынке, которые могут привести к нарушению антимонопольного законодательства. Закон дает антимонопольному органу аналогичные полномочия и при наличии "достоверной информации" о таком планируемом поведении.
ФАС также сможет выдавать владельцам цифровых платформ предупреждения о прекращении действий (бездействия), которые содержат признаки нарушения антимонопольного законодательства. Это будет происходить в случаях, когда они создают дискриминационные условия, навязывают контрагентам невыгодные условия договора, экономически или технологически необоснованно отказываются или уклоняются от заключения договора с отдельными покупателями (заказчиками), необоснованно устанавливают разные цены на один и тот же товар.
Одновременно уточняются условия, при которых биржевая цена товара не признается монопольно высокой. Сейчас компания, занимающая доминирующее положение на рынке, должна соблюдать для этого ряд требований (продавать на бирже не менее определенного объема товара, равномерно распределять этот объем по торговым сессиям в течение месяца, предоставлять бирже список аффилированных лиц, не препятствовать доступу на рынок других компаний и т.д.)
Согласно новому закону, теперь в этих требованиях будут учитываться сделки и объем продаваемого на бирже товара не только такой компании, но и лиц, входящих с ней в одну группу, и (или) участников торгов, действующих в интересах и за счет такой компании или этих лиц.
В рамках второго чтения Госдума поддержала поправку, которая сохраняет при определении монопольно высокой цены товара действующую норму об учете биржевых и внебиржевых индикаторов цен, установленных на мировых рынках. Первоначальная редакция лишь допускала такую возможность, тем самым позволяя ФАС не учитывать изменение цен на товар на мировых рынках. Однако против отказа от учета мировых товарных индикаторов выступила ассоциация "Русская сталь" – по ее мнению, это привело бы к искажению ценообразования.
Закон должен будет вступить в силу с 1 марта 2025 года.
 
ГосдумаФАС РФ
 
 
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