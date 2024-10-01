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Назван регион, где инфляция превысила общероссийские значения
Назван регион, где инфляция превысила общероссийские значения - 01.10.2024, ПРАЙМ
Назван регион, где инфляция превысила общероссийские значения
Инфляция в Москве по итогам января-августа 2024 года составила 6,4%, а в целом по стране - 5,3%, заявила заместитель руководителя департамента экономической... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T12:57+0300
2024-10-01T12:57+0300
2024-10-01T12:57+0300
экономика
россия
москва
инфляция
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Москве по итогам января-августа 2024 года составила 6,4%, а в целом по стране - 5,3%, заявила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова. "В целом по ситуации в инфляции мы сейчас находимся в периоде, когда показатели инфляции по Москве превышают общероссийские значения. У нас по итогам восьми месяцев - 6,4%, в целом по стране - 5,3%. Но и в целом мы считаем, что по итогам года мы в таком же диапазоне примерно и останемся", - сказала Викторова в ходе коммуникационной сессии по экономике и денежно-кредитной политике. По ее словам, динамика потребительской активности считается вторым фактором, который Банк России рассматривает в качестве проинфляционного. По данному показателю Москва находится в русле общероссийских тенденций. "У нас потребительская активность за семь месяцев разных сегментов достаточно высокая, в рознице - 7,8% за семь месяцев 2024 года в услугах - 7%, в общепите - 9,6%. При этом в сфере розничной торговли мы уже наблюдаем некоторое замедление, это в том числе результат принятия решений Банком России", - пояснила Викторова. По ее словам, в части платных услуг и общественного питания снижение потребительской активности пока не наблюдается. Это связано с особенностями инфляции в этих сегментах в летние месяцы. "Мы ожидаем, что с началом осеннего периода и здесь такие же тенденции, как в розничной торговле, будут наблюдаться", - добавила Викторова.
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россия, москва, инфляция
Экономика, РОССИЯ, МОСКВА, инфляция
Назван регион, где инфляция превысила общероссийские значения
Викторова: инфляция в Москве по итогам составила 6,4%, превысив общероссийскую
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Инфляция в Москве по итогам января-августа 2024 года составила 6,4%, а в целом по стране - 5,3%, заявила заместитель руководителя департамента экономической политики и развития столицы Зоя Викторова.
"В целом по ситуации в инфляции мы сейчас находимся в периоде, когда показатели инфляции по Москве превышают общероссийские значения. У нас по итогам восьми месяцев - 6,4%, в целом по стране - 5,3%. Но и в целом мы считаем, что по итогам года мы в таком же диапазоне примерно и останемся", - сказала Викторова в ходе коммуникационной сессии по экономике и денежно-кредитной политике.
По ее словам, динамика потребительской активности считается вторым фактором, который Банк России рассматривает в качестве проинфляционного. По данному показателю Москва находится в русле общероссийских тенденций.
"У нас потребительская активность за семь месяцев разных сегментов достаточно высокая, в рознице - 7,8% за семь месяцев 2024 года в услугах - 7%, в общепите - 9,6%. При этом в сфере розничной торговли мы уже наблюдаем некоторое замедление, это в том числе результат принятия решений Банком России", - пояснила Викторова.
По ее словам, в части платных услуг и общественного питания снижение потребительской активности пока не наблюдается. Это связано с особенностями инфляции в этих сегментах в летние месяцы. "Мы ожидаем, что с началом осеннего периода и здесь такие же тенденции, как в розничной торговле, будут наблюдаться", - добавила Викторова.