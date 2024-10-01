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Акции группы "Аренадата" котируются выше цены IPO на старте торгов

Акции группы "Аренадата" котируются выше цены IPO на старте торгов - 01.10.2024, ПРАЙМ

Акции группы "Аренадата" котируются выше цены IPO на старте торгов

Акции группы "Аренадата", российского разработчика решений для хранения данных, на старте торгов котируются выше цены первичного публичного размещения акций... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T16:41+0300

2024-10-01T16:41+0300

2024-10-01T16:41+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Акции группы "Аренадата", российского разработчика решений для хранения данных, на старте торгов котируются выше цены первичного публичного размещения акций (IPO), следует из данных Московской биржи. К 16.14 мск акции "Аренадата" стоили 108,62 рубля при объеме торгов более 200 миллионов рублей, следует из данных торговой площадки. Диапазон колебаний составляет 103,8-114,8 рубля. Акции включены в котировальный список второго уровня Московской биржи, торги и расчеты осуществляются в российских рублях, говорится в пресс-релизе площадки о начале торгов акциями группы. Группа "Аренадата" установила во вторник цену IPO на Московской бирже в размере 95 рублей за акцию, что соответствует ее рыночной капитализации в 19 миллиардов рублей. Вторичные торги акциями компании начались на Московской бирже во вторник около 16.00 мск.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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