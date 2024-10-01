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New York Times узнала цели возможной атаки Ирана по Израилю - 01.10.2024, ПРАЙМ
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New York Times узнала цели возможной атаки Ирана по Израилю
New York Times узнала цели возможной атаки Ирана по Израилю - 01.10.2024, ПРАЙМ
New York Times узнала цели возможной атаки Ирана по Израилю
Целью возможной атаки Ирана по Израилю могут стать три военные авиабазы и штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива, которая была эвакуирована во вторник... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T19:45+0300
2024-10-01T20:11+0300
политика
израиль
иран
хезболла
конфликт
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Целью возможной атаки Ирана по Израилю могут стать три военные авиабазы и штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива, которая была эвакуирована во вторник днем. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на израильские источники. Во вторник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что Тегеран якобы может атаковать Израиль в течение следующих нескольких часов. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Вашингтон предупредил Израиль о планируемой ракетной атаке со стороны Ирана в ближайшее время. Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности иранской молодежи и молодежи других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем, а также о возможности организации кампании по записи добровольцев. В конце июля текущего года главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию убили в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение обвинило в смерти Хании Израиль и США. Оно заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. Зампостпреда США в ООН Роберт Вуд позднее заявил, что Вашингтон непричастен к гибели Хании.
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израиль, иран, хезболла, конфликт
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, Хезболла, конфликт
19:45 01.10.2024 (обновлено: 20:11 01.10.2024)
 
New York Times узнала цели возможной атаки Ирана по Израилю

NYT: Иран атакует три военные авиабазы и штаб-квартиру разведки в Израиле

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкВиды Тель-Авива
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Целью возможной атаки Ирана по Израилю могут стать три военные авиабазы и штаб-квартира разведки на севере Тель-Авива, которая была эвакуирована во вторник днем. Об этом сообщило издание New York Times со ссылкой на израильские источники.
Во вторник портал Axios со ссылкой на высокопоставленного израильского чиновника сообщал, что Тегеран якобы может атаковать Израиль в течение следующих нескольких часов. Ранее представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Даниэль Хагари сообщил, что Вашингтон предупредил Израиль о планируемой ракетной атаке со стороны Ирана в ближайшее время.
Ранее, реагируя на убийство Израилем в Ливане генерального секретаря ливанского движения "Хезболла" Хасана Насруллы, председатель Комитета по поддержке исламской революции палестинского народа при президенте Ирана Мохаммад Хасан Ахтари заявил о готовности иранской молодежи и молодежи других стран отправиться в Ливан и Сирию, чтобы воевать с Израилем, а также о возможности организации кампании по записи добровольцев.
В конце июля текущего года главу политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаила Ханию убили в результате удара по его резиденции в Тегеране, куда он приехал для участия в инаугурации нового президента Ирана. Движение обвинило в смерти Хании Израиль и США. Оно заявило, что эта атака не останется без ответа. Израильские представители заявили, что не комментируют убийство Хании. Зампостпреда США в ООН Роберт Вуд позднее заявил, что Вашингтон непричастен к гибели Хании.
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