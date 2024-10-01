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Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ
Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ - 01.10.2024, ПРАЙМ
Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ
Иран во вторник вечером выпустил по территории Израиля примерно 400 ракет. Об этом сообщило издание Jerusalem Post. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T20:16+0300
2024-10-01T20:17+0300
политика
израиль
иран
конфликт
ракетный удар
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Иран во вторник вечером выпустил по территории Израиля примерно 400 ракет. Об этом сообщило издание Jerusalem Post. "Около 400 ракет были выпущены по Израилю со стороны Ирана во вторник вечером", - говорится в сообщении издания. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник сообщил, что Вашингтон предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке со стороны Ирана в ближайшее время, но покат никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено.
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израиль, иран, конфликт, ракетный удар
Политика, ИЗРАИЛЬ, ИРАН, конфликт, ракетный удар
20:16 01.10.2024 (обновлено: 20:17 01.10.2024)
 
Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ

Jerusalem Post: Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет

© fotolia.com / aaastocks"Флаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© fotolia.com / aaastocks
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Иран во вторник вечером выпустил по территории Израиля примерно 400 ракет. Об этом сообщило издание Jerusalem Post.
"Около 400 ракет были выпущены по Израилю со стороны Ирана во вторник вечером", - говорится в сообщении издания.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.
До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник сообщил, что Вашингтон предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке со стороны Ирана в ближайшее время, но покат никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено.
Виды Тель-Авива - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
New York Times узнала цели возможной атаки Ирана по Израилю
19:45
 
ПолитикаИЗРАИЛЬИРАНконфликтракетный удар
 
 
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