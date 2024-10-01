https://1prime.ru/20241001/iran-851900795.html

Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ

Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ - 01.10.2024, ПРАЙМ

Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ

Иран во вторник вечером выпустил по территории Израиля примерно 400 ракет. Об этом сообщило издание Jerusalem Post. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T20:16+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Иран во вторник вечером выпустил по территории Израиля примерно 400 ракет. Об этом сообщило издание Jerusalem Post. "Около 400 ракет были выпущены по Израилю со стороны Ирана во вторник вечером", - говорится в сообщении издания. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.Представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари во вторник сообщил, что Вашингтон предупредили Израиль о планируемой ракетной атаке со стороны Ирана в ближайшее время, но покат никаких воздушных угроз со стороны Тегерана не выявлено.

https://1prime.ru/20241001/iran-851900301.html

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израиль, иран, конфликт, ракетный удар