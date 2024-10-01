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Иран выпустил по Израилю примерно 180 ракет, заявил советник Нетаньяху

Иран выпустил по Израилю примерно 180 ракет, заявил советник Нетаньяху - 01.10.2024, ПРАЙМ

Иран выпустил по Израилю примерно 180 ракет, заявил советник Нетаньяху

Иран запустил по территории Израиля примерно 180 баллистических ракет. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T22:24+0300

2024-10-01T22:24+0300

2024-10-01T22:24+0300

политика

иран

израиль

конфликт

ракетный удар

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ТЕЛЬ-АВИВ, 1 окт – ПРАЙМ. Иран запустил по территории Израиля примерно 180 баллистических ракет. Об этом сообщил советник офиса премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман. По его словам, подавляющее количество ракет было перехвачено Армией обороны Израиля (ЦАХАЛ). Гендельман отметил, что сведений о наличии пострадавших не поступало.Он подчеркнул, что Израиль ответит всякому, кто попытается причинить вред еврейскому государству.Позднее 12-й канал израильского телевидения сообщил, что ЦАХАЛ нанесет мощные удары по целям на территории всего Ближнего Востока.Ранее издание Jerusalem Post сообщало, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет.Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что ракетный обстрел Израиля был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Иранское агентство ISNA привело заявление Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Ранее ЦАХАЛ заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.

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иран, израиль, конфликт, ракетный удар