https://1prime.ru/20241001/khimoruzhie-851882332.html
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии - 01.10.2024, ПРАЙМ
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии
Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, сообщила Служба внешней разведки России. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T09:40+0300
2024-10-01T09:40+0300
2024-10-01T09:40+0300
вооружения
свр
сирия
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/03/841970391_0:77:1544:946_1920x0_80_0_0_56e90b125c1ff5d9337319365bc633fe.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, сообщила Служба внешней разведки России."По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", - отмечается в заявлении ведомства.В СВР заметили, что, в частности, планируется провокация с использованием террористических группировок и НПО "Белые каски". Спецслужбы НАТО и Украины хотят инсценировать применение химического оружия сирийской армией и российскими войсками, чтобы дискредитировать Дамаск и Москву в международных организациях.Провокация предполагает сброс боевиками заминированного контейнера с хлором во время операций ВС Сириии и ВКС России против террористов. В качестве вероятного места атаки рассматриваются районы к востоку от Идлиба. Инсценировка может усугубить недоверие к США и Великобритании в странах Глобального Юга, считают в СВР.
https://1prime.ru/20240914/torgovlya-851566774.html
сирия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/03/841970391_90:0:1455:1024_1920x0_80_0_0_6e9ffd8bf1fedf36f22c07579ae79ae8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
свр, сирия
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии
СВР: спецслужбы НАТО и Киева готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, сообщила Служба внешней разведки России.
"По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", - отмечается в заявлении ведомства.
В СВР заметили, что, в частности, планируется провокация с использованием террористических группировок и НПО "Белые каски". Спецслужбы НАТО и Украины хотят инсценировать применение химического оружия сирийской армией и российскими войсками, чтобы дискредитировать Дамаск и Москву в международных организациях.
Провокация предполагает сброс боевиками заминированного контейнера с хлором во время операций ВС Сириии и ВКС России против террористов. В качестве вероятного места атаки рассматриваются районы к востоку от Идлиба. Инсценировка может усугубить недоверие к США и Великобритании в странах Глобального Юга, считают в СВР.
Турция и Сирия намерены возобновить торговлю, сообщают СМИ