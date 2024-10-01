https://1prime.ru/20241001/khimoruzhie-851882332.html

СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии

СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии - 01.10.2024, ПРАЙМ

СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии

Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, сообщила Служба внешней разведки России. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:40+0300

2024-10-01T09:40+0300

2024-10-01T09:40+0300

вооружения

свр

сирия

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, сообщила Служба внешней разведки России."По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", - отмечается в заявлении ведомства.В СВР заметили, что, в частности, планируется провокация с использованием террористических группировок и НПО "Белые каски". Спецслужбы НАТО и Украины хотят инсценировать применение химического оружия сирийской армией и российскими войсками, чтобы дискредитировать Дамаск и Москву в международных организациях.Провокация предполагает сброс боевиками заминированного контейнера с хлором во время операций ВС Сириии и ВКС России против террористов. В качестве вероятного места атаки рассматриваются районы к востоку от Идлиба. Инсценировка может усугубить недоверие к США и Великобритании в странах Глобального Юга, считают в СВР.

https://1prime.ru/20240914/torgovlya-851566774.html

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свр, сирия