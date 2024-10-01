Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии - 01.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20241001/khimoruzhie-851882332.html
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии - 01.10.2024, ПРАЙМ
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии
Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, сообщила Служба внешней разведки России. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T09:40+0300
2024-10-01T09:40+0300
вооружения
свр
сирия
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/03/841970391_0:77:1544:946_1920x0_80_0_0_56e90b125c1ff5d9337319365bc633fe.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, сообщила Служба внешней разведки России."По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", - отмечается в заявлении ведомства.В СВР заметили, что, в частности, планируется провокация с использованием террористических группировок и НПО "Белые каски". Спецслужбы НАТО и Украины хотят инсценировать применение химического оружия сирийской армией и российскими войсками, чтобы дискредитировать Дамаск и Москву в международных организациях.Провокация предполагает сброс боевиками заминированного контейнера с хлором во время операций ВС Сириии и ВКС России против террористов. В качестве вероятного места атаки рассматриваются районы к востоку от Идлиба. Инсценировка может усугубить недоверие к США и Великобритании в странах Глобального Юга, считают в СВР.
https://1prime.ru/20240914/torgovlya-851566774.html
сирия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84197/03/841970391_90:0:1455:1024_1920x0_80_0_0_6e9ffd8bf1fedf36f22c07579ae79ae8.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
свр, сирия
Вооружения, СВР, СИРИЯ
09:40 01.10.2024
 
СВР: спецслужбы НАТО и Украины готовят провокацию с химоружием в Сирии

СВР: спецслужбы НАТО и Киева готовят провокацию с химоружием в сирийском Идлибе

© CC BY 2.0 / Joel BombardierСирия
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© CC BY 2.0 / Joel Bombardier
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Западные и украинские спецслужбы готовят инсценировку применения химического оружия в Сирии, сообщила Служба внешней разведки России.
"По информации СВР, именно такая провокация сейчас готовится спецслужбами ряда стран НАТО и Украины совместно с террористическими группировками, орудующими на севере Сирии в провинции Идлиб", - отмечается в заявлении ведомства.
В СВР заметили, что, в частности, планируется провокация с использованием террористических группировок и НПО "Белые каски". Спецслужбы НАТО и Украины хотят инсценировать применение химического оружия сирийской армией и российскими войсками, чтобы дискредитировать Дамаск и Москву в международных организациях.
Провокация предполагает сброс боевиками заминированного контейнера с хлором во время операций ВС Сириии и ВКС России против террористов. В качестве вероятного места атаки рассматриваются районы к востоку от Идлиба. Инсценировка может усугубить недоверие к США и Великобритании в странах Глобального Юга, считают в СВР.
Сирия - ПРАЙМ, 1920, 14.09.2024
Турция и Сирия намерены возобновить торговлю, сообщают СМИ
14 сентября, 14:16
 
ВооруженияСВРСИРИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала