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Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда

Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда - 01.10.2024, ПРАЙМ

Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда

Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило во вторник о проведении трех новых атак на торговые суда в Красном, Аравийском морях... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T19:06+0300

2024-10-01T19:06+0300

2024-10-01T19:06+0300

ближний восток

хуситы

красное море

судоходство

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ДОХА, 1 окт - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило во вторник о проведении трех новых атак на торговые суда в Красном, Аравийском морях и Индийском океане после месячного перерыва. По данным движения, на британский нефтяной танкер было направлено восемь баллистических ракет. Об этом сказано в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа. По его словам, британский нефтяной танкер Cordelia Moon был атакован в Красном море восемью баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотником и беспилотными катерами. Вторая и третья операции проводились против судна под флагом Мальты Marathopolis, нарушившего "запрет на вход в порты оккупированной Палестины", сообщил Сариа. Атака производилась посредством крылатой ракеты в Индийском океане, а затем с помощью беспилотника — в Аравийском море к северо-востоку от йеменского архипелага Сокотра", отметил представитель. Сариа пригрозил продолжить операции против иностранных судов и продолжать блокаду в отношении израильских судов на море. В последний раз "Ансар Алла" атаковало коммерческие суда в начале прошлого имесяца.

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ближний восток, хуситы, красное море, судоходство