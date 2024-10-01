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Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда
Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда - 01.10.2024, ПРАЙМ
Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда
Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило во вторник о проведении трех новых атак на торговые суда в Красном, Аравийском морях... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T19:06+0300
2024-10-01T19:06+0300
2024-10-01T19:06+0300
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ДОХА, 1 окт - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило во вторник о проведении трех новых атак на торговые суда в Красном, Аравийском морях и Индийском океане после месячного перерыва. По данным движения, на британский нефтяной танкер было направлено восемь баллистических ракет. Об этом сказано в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа. По его словам, британский нефтяной танкер Cordelia Moon был атакован в Красном море восемью баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотником и беспилотными катерами. Вторая и третья операции проводились против судна под флагом Мальты Marathopolis, нарушившего "запрет на вход в порты оккупированной Палестины", сообщил Сариа. Атака производилась посредством крылатой ракеты в Индийском океане, а затем с помощью беспилотника — в Аравийском море к северо-востоку от йеменского архипелага Сокотра", отметил представитель. Сариа пригрозил продолжить операции против иностранных судов и продолжать блокаду в отношении израильских судов на море. В последний раз "Ансар Алла" атаковало коммерческие суда в начале прошлого имесяца.
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ближний восток, хуситы, красное море, судоходство
БЛИЖНИЙ ВОСТОК, хуситы, КРАСНОЕ МОРЕ, судоходство
Хуситы сообщили о новых атаках на торговые суда
Хуситы заявили о трех новых атаках на торговые суда после месячного перерыва
ДОХА, 1 окт - ПРАЙМ. Правящее на севере Йемена шиитское движение "Ансар Алла" (хуситы) сообщило во вторник о проведении трех новых атак на торговые суда в Красном, Аравийском морях и Индийском океане после месячного перерыва. По данным движения, на британский нефтяной танкер было направлено восемь баллистических ракет. Об этом сказано в заявлении военного представителя хуситов Яхьи Сариа.
По его словам, британский нефтяной танкер Cordelia Moon был атакован в Красном море восемью баллистическими и крылатыми ракетами, беспилотником и беспилотными катерами.
Вторая и третья операции проводились против судна под флагом Мальты Marathopolis, нарушившего "запрет на вход в порты оккупированной Палестины", сообщил Сариа. Атака производилась посредством крылатой ракеты в Индийском океане, а затем с помощью беспилотника — в Аравийском море к северо-востоку от йеменского архипелага Сокотра", отметил представитель.
Сариа пригрозил продолжить операции против иностранных судов и продолжать блокаду в отношении израильских судов на море.
В последний раз "Ансар Алла" атаковало коммерческие суда в начале прошлого имесяца.
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