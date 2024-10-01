https://1prime.ru/20241001/kofe-851889756.html

Эксперт предсказал рост потребления кофе в России

Эксперт предсказал рост потребления кофе в России - 01.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт предсказал рост потребления кофе в России

Потребление кофе в России в этом году вырастет незначительно - на 2-3%, в деньгах же рост составит до 15% на фоне неурожая и увеличения мировых цен, заявил... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T13:54+0300

2024-10-01T13:54+0300

2024-10-01T13:54+0300

кофе

кофе робуста

продажи кофе

кофе арабика

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Потребление кофе в России в этом году вырастет незначительно - на 2-3%, в деньгах же рост составит до 15% на фоне неурожая и увеличения мировых цен, заявил менеджер по коммуникациям компании "Милфудс" Павел Майоров. Биржевые цены на арабику, по данным торгов, в конце сентября достигли 6 тысяч долларов за тонну впервые с сентября 2011 года. Ранее Бразилия опубликовала обновленный прогноз по производству кофе по итогам текущего 2023-2024 сельскохозяйственного года, снизив его более чем на 7% по сравнению с майскими ожиданиями, до 54,8 миллиона мешков. Стоимость сорта робуста, по последним данным, составляет 5 494 доллара за тонну. "Совокупное потребление в этом году в России вырастет на 2-3% в натуральном выражении, в деньгах категория способна прибавить до 15% в годовом исчислении преимущественно за счет роста себестоимости продуктов, основным компонентом производства которых выступает робуста", - сказал Майоров журналистам. Эксперт отметил, что основные сорта кофе - арабика и робуста - в этом году стремительно дорожают: так, рост цен на арабику по состоянию на 1 октября в годовом выражении составил до 40%, а на робусту - до 80%. Кроме того, продолжают дорожать логистика и упаковка, добавил он. При этом Майоров отметил, что драйвером роста категории в натуральном выражении выступает зерновой кофе - он сейчас прибавляет год к году примерно 6-8%, в то время как растворимый кофе стагнирует - его место постепенно занимает капсульный и кофейные миксы. Кроме того, активно после пандемии восстанавливается сейчас сегмент HoReCa, что приводит к активному развитию категории "кофе с собой".

https://1prime.ru/20240929/kofe-851832176.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

кофе, кофе робуста, продажи кофе, кофе арабика