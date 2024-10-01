https://1prime.ru/20241001/kompaniya-851883413.html
Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ
Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ - 01.10.2024, ПРАЙМ
Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ
Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:07+0300
2024-10-01T10:07+0300
2024-10-01T10:12+0300
wildberries
реструктуризация
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_659a79a94002609a22d999b5bc105c55.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. "Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. И тогда, в ноябре, я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры", - объяснила Ким, отметив, что компания должна сочетать в себе гибкость и структурированность. Она также подчеркнула, что компания готовится к высокому сезону и внедряет много новых проектов. Ранее объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что получила последнее регуляторное одобрение в рамках слияния - согласование от ФАС.
https://1prime.ru/20240923/wildberries--851713603.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84290/45/842904569_17:0:2748:2048_1920x0_80_0_0_4682d561fb35f39025cb2967473239c2.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
wildberries, реструктуризация
Wildberries, реструктуризация
Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ
Ким: реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.
"Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. И тогда, в ноябре, я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры", - объяснила Ким, отметив, что компания должна сочетать в себе гибкость и структурированность.
Она также подчеркнула, что компания готовится к высокому сезону и внедряет много новых проектов.
Ранее объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что получила последнее регуляторное одобрение в рамках слияния - согласование от ФАС.
Основательница Wildberries сообщила о смене фамилии