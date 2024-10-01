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Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ
Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ - 01.10.2024, ПРАЙМ
Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ
Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:07+0300
2024-10-01T10:12+0300
wildberries
реструктуризация
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. "Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. И тогда, в ноябре, я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры", - объяснила Ким, отметив, что компания должна сочетать в себе гибкость и структурированность. Она также подчеркнула, что компания готовится к высокому сезону и внедряет много новых проектов. Ранее объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что получила последнее регуляторное одобрение в рамках слияния - согласование от ФАС.
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wildberries, реструктуризация
Wildberries, реструктуризация
10:07 01.10.2024 (обновлено: 10:12 01.10.2024)
 
Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ

Ким: реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена

© РИА Новости . Ирина Алтухова | Перейти в медиабанкРабота пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries
Работа пунктов выдачи интернет-заказов Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Ирина Алтухова
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким.
"Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. И тогда, в ноябре, я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры", - объяснила Ким, отметив, что компания должна сочетать в себе гибкость и структурированность.
Она также подчеркнула, что компания готовится к высокому сезону и внедряет много новых проектов.
Ранее объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что получила последнее регуляторное одобрение в рамках слияния - согласование от ФАС.
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