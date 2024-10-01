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Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ

Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ - 01.10.2024, ПРАЙМ

Ким заявила о завершении реструктуризации компании Wildberries и Russ

Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T10:07+0300

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wildberries

реструктуризация

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Реструктуризация объединенной компании Wildberries и Russ завершена, сообщила основательница маркетплейса Татьяна Ким. "Я 20 лет управляю этой компанией и чувствую ее буквально на кончиках пальцев. И тогда, в ноябре, я уже понимала, что нашей компании требуется серьезная перестройка структуры", - объяснила Ким, отметив, что компания должна сочетать в себе гибкость и структурированность. Она также подчеркнула, что компания готовится к высокому сезону и внедряет много новых проектов. Ранее объединенная компания Wildberries и Russ сообщила, что получила последнее регуляторное одобрение в рамках слияния - согласование от ФАС.

https://1prime.ru/20240923/wildberries--851713603.html

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wildberries, реструктуризация