https://1prime.ru/20241001/konflikt-851878684.html

Китай понимает, кто является зачинщиком конфликта на Украине, заявил посол

Китай понимает, кто является зачинщиком конфликта на Украине, заявил посол - 01.10.2024, ПРАЙМ

Китай понимает, кто является зачинщиком конфликта на Украине, заявил посол

Китай четко понимает, кто является реальным провокатором украинского конфликта, подчеркнул российский посол в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T05:58+0300

2024-10-01T05:58+0300

2024-10-01T05:58+0300

политика

россия

китай

запад

https://cdnn.1prime.ru/img/82925/06/829250653_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_99cfc14792f41ef3899a9069043e78cc.jpg

ПЕКИН, 1 окт – ПРАЙМ. Китай четко понимает, кто является реальным провокатором украинского конфликта, подчеркнул российский посол в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости."Китайские друзья неоднократно, публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования", - рассказал посол, уточнив, что такая позиция не является абстрактной.Моргулов также заявил, что свою позицию Пекин выражает в том числе в отказе от "псевдомирных конференций", которые Украина проводит совместно с западными странами. Они же, отметил дипломат, имеют ультимативный характер и не направлены на реальное разрешение конфликта.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 2 октября.

https://1prime.ru/20241001/raschety-851878158.html

китай

запад

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, китай, запад