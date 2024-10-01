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Китай понимает, кто является зачинщиком конфликта на Украине, заявил посол - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Китай понимает, кто является зачинщиком конфликта на Украине, заявил посол
Китай понимает, кто является зачинщиком конфликта на Украине, заявил посол - 01.10.2024, ПРАЙМ
Китай понимает, кто является зачинщиком конфликта на Украине, заявил посол
Китай четко понимает, кто является реальным провокатором украинского конфликта, подчеркнул российский посол в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T05:58+0300
2024-10-01T05:58+0300
политика
россия
китай
запад
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ПЕКИН, 1 окт – ПРАЙМ. Китай четко понимает, кто является реальным провокатором украинского конфликта, подчеркнул российский посол в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости."Китайские друзья неоднократно, публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования", - рассказал посол, уточнив, что такая позиция не является абстрактной.Моргулов также заявил, что свою позицию Пекин выражает в том числе в отказе от "псевдомирных конференций", которые Украина проводит совместно с западными странами. Они же, отметил дипломат, имеют ультимативный характер и не направлены на реальное разрешение конфликта.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 2 октября.
https://1prime.ru/20241001/raschety-851878158.html
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россия, китай, запад
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, ЗАПАД
05:58 01.10.2024
 
Китай понимает, кто является зачинщиком конфликта на Украине, заявил посол

Моргулов: Китай четко понимает, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине

© РИА Новости . Мария Плотникова | Перейти в медиабанкГосударственный флаг КНР в Пекине
Государственный флаг КНР в Пекине - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Мария Плотникова
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ПЕКИН, 1 окт – ПРАЙМ. Китай четко понимает, кто является реальным провокатором украинского конфликта, подчеркнул российский посол в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости.
"Китайские друзья неоднократно, публично и на различных уровнях заявляли о четком понимании, кто является реальным зачинщиком конфликта на Украине и непрерывно подливает масла в огонь, препятствуя усилиям по поиску мирного урегулирования", - рассказал посол, уточнив, что такая позиция не является абстрактной.
Моргулов также заявил, что свою позицию Пекин выражает в том числе в отказе от "псевдомирных конференций", которые Украина проводит совместно с западными странами. Они же, отметил дипломат, имеют ультимативный характер и не направлены на реальное разрешение конфликта.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск 2 октября.
РФ КИТАЙ - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
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