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Названы последствия конфликта Ирана и Израиля для мировой экономики
Названы последствия конфликта Ирана и Израиля для мировой экономики - 01.10.2024, ПРАЙМ
Названы последствия конфликта Ирана и Израиля для мировой экономики
Полномасштабный конфликт между Ираном и Израилем отразится на всей мировой экономике, в частности приведет к росту стоимости нефти на 10 долларов и... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T20:56+0300
2024-10-01T20:56+0300
2024-10-01T20:56+0300
экономика
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Полномасштабный конфликт между Ираном и Израилем отразится на всей мировой экономике, в частности приведет к росту стоимости нефти на 10 долларов и инфляционному скачку, рассказали РИА Новости в Anderida Financial Group. Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post. На этом фоне мировые цены на нефть ускорили рост до 4%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 24 сентября превысила 75 долларов. "Новость об атаке безусловно практически сразу вызвала обеспокоенность на рынке. Если полномасштабный конфликт разразится, то его последствия отразятся на всей мировой экономике", - считают эксперты. В компании отметили, что главное опасение вызывает тот факт, что под удар встает Ормузский пролив - проводник нефти из многих стран, которому нет альтернативы. "Как следствие, вырастет цена на нефть - один из главных ресурсов в мировой экономике. Если сбудутся негативные прогнозы, то цена может вырасти на 10 долларов за баррель и за ней взлетят цены практически на все", - считают аналитики. При этом, добавляют они, для экономики России дорогая нефть может способствовать более устойчивому рублю.
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иран, израиль, конфликт
Экономика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, конфликт
Названы последствия конфликта Ирана и Израиля для мировой экономики
Эксперты считают, что конфликт Ирана и Израиля повлияет на всю мировую экономику
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Полномасштабный конфликт между Ираном и Израилем отразится на всей мировой экономике, в частности приведет к росту стоимости нефти на 10 долларов и инфляционному скачку, рассказали РИА Новости в Anderida Financial Group.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля. Иран выпустил по территории Израиля около 400 ракет, сообщало издание Jerusalem Post. На этом фоне мировые цены на нефть ускорили рост до 4%, стоимость одного барреля марки Brent впервые с 24 сентября превысила 75 долларов.
"Новость об атаке безусловно практически сразу вызвала обеспокоенность на рынке. Если полномасштабный конфликт разразится, то его последствия отразятся на всей мировой экономике", - считают эксперты.
В компании отметили, что главное опасение вызывает тот факт, что под удар встает Ормузский пролив - проводник нефти из многих стран, которому нет альтернативы.
"Как следствие, вырастет цена на нефть - один из главных ресурсов в мировой экономике. Если сбудутся негативные прогнозы, то цена может вырасти на 10 долларов за баррель и за ней взлетят цены практически на все", - считают аналитики.
При этом, добавляют они, для экономики России дорогая нефть может способствовать более устойчивому рублю.
Иран выпустил по Израилю около 400 ракет, пишут СМИ