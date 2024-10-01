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В ЦБ оценили долю потребкредитов россиян, взявших ипотеку
В ЦБ оценили долю потребкредитов россиян, взявших ипотеку - 01.10.2024, ПРАЙМ
В ЦБ оценили долю потребкредитов россиян, взявших ипотеку
Каждый четвертый ипотечный заемщик берет после получения ипотеки крупный потребительский кредит – возможно, на ремонт, - говорится в информационно-аналитическом | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T11:37+0300
2024-10-01T11:37+0300
2024-10-01T11:38+0300
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Каждый четвертый ипотечный заемщик берет после получения ипотеки крупный потребительский кредит – возможно, на ремонт, - говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй" за первое полугодие 2024 года. "В первый год после получения ипотеки 27% заемщиков берут потребительский кредит – возможно, на ремонт. Эта доля остается устойчивой", - подсчитали эксперты ЦБ. "Доля заемщиков, бравших потребительский кредит на сумму свыше 100 тысяч рублей до получения ипотеки, остается стабильной. Такие потребительские кредиты могли быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке", - отмечается там же. При этом у каждого второго заемщика остаток задолженности по кредиту наличными составляет не более 250 тысяч рублей. На конец прошлого полугодия 22 миллиона человек имели задолженность по кредиту наличными, у 89% из них она не превышает 1 миллиона рублей, также подсчитали в ЦБ. Половина задолженности по кредитам наличными приходится на кредиты размером от 500 тысяч рублей до 2 миллионов. Средний размер задолженности по кредитам наличными составляет около 450 тысяч рублей, отмечается там же. "Средний размер новых кредитов наличными уже два года не превышает 200 тысяч рублей… Выросла доля выданных необеспеченных кредитов наличными сроком от четырёх до пяти лет – до 70,9% (плюс 6,3 п.п. за год). Доля кредитов со сроком более пяти лет сократилась за год на 4,2 п.п., до 5,8%", - указывается там же.
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ипотека, ремонт
ипотека, Банк России, ремонт
В ЦБ оценили долю потребкредитов россиян, взявших ипотеку
ЦБ: каждый четвертый ипотечный заемщик после ипотеки берёт кредит на ремонт
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Каждый четвертый ипотечный заемщик берет после получения ипотеки крупный потребительский кредит – возможно, на ремонт, - говорится в информационно-аналитическом материале Банка России "Анализ тенденций в сегменте розничного кредитования на основе данных бюро кредитных историй" за первое полугодие 2024 года.
"В первый год после получения ипотеки 27% заемщиков берут потребительский кредит – возможно, на ремонт. Эта доля остается устойчивой", - подсчитали эксперты ЦБ.
"Доля заемщиков, бравших потребительский кредит на сумму свыше 100 тысяч рублей до получения ипотеки, остается стабильной. Такие потребительские кредиты могли быть использованы в качестве первоначального взноса по ипотеке", - отмечается там же.
При этом у каждого второго заемщика остаток задолженности по кредиту наличными составляет не более 250 тысяч рублей. На конец прошлого полугодия 22 миллиона человек имели задолженность по кредиту наличными, у 89% из них она не превышает 1 миллиона рублей, также подсчитали в ЦБ.
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Половина задолженности по кредитам наличными приходится на кредиты размером от 500 тысяч рублей до 2 миллионов. Средний размер задолженности по кредитам наличными составляет около 450 тысяч рублей, отмечается там же.
"Средний размер новых кредитов наличными уже два года не превышает 200 тысяч рублей… Выросла доля выданных необеспеченных кредитов наличными сроком от четырёх до пяти лет – до 70,9% (плюс 6,3 п.п. за год). Доля кредитов со сроком более пяти лет сократилась за год на 4,2 п.п., до 5,8%", - указывается там же.