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АСВ направило средства на удовлетворение требований кредиторов "Киви банка" - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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АСВ направило средства на удовлетворение требований кредиторов "Киви банка"
АСВ направило средства на удовлетворение требований кредиторов "Киви банка" - 01.10.2024, ПРАЙМ
АСВ направило средства на удовлетворение требований кредиторов "Киви банка"
Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", направило на расчеты с кредиторами банка свыше 33,2 миллиарда рублей,... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T16:17+0300
2024-10-01T16:17+0300
экономика
россия
"киви банк"
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", направило на расчеты с кредиторами банка свыше 33,2 миллиарда рублей, сообщает госкорпорация. "Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), исполняющая функции ликвидатора "Киви Банка" (АО), направила на удовлетворение требований кредиторов банка свыше 33,2 миллиарда рублей", - сообщается в Telegram-канале АСВ. Отмечается, что эта сумма превышает 90% задолженности перед всеми кредиторами, предъявившими свои требования. Таким образом, по состоянию на 1 октября расчеты с основной частью кредиторов банка завершены. АСВ отметило, что агентству продолжают поступать требования кредиторов, которые должны быть рассмотрены и удовлетворены в сроки, установленные законом "О несостоятельности (банкротстве)", но в ряде случаев оперативное перечисление кредиторам денежных средств невозможно, поскольку в них указаны неполные либо некорректные банковские реквизиты для перечисления. АСВ рекомендует кредиторам проверять направляемые сведения о рублевых счетах, открытых в российских либо иностранных банках. Уточняется, что расчеты с кредиторами третьей очереди "Киви банка" продлены до 18 октября. Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства. А в апреле Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк".
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россия, "киви банк"
Экономика, РОССИЯ, "Киви банк"
16:17 01.10.2024
 
АСВ направило средства на удовлетворение требований кредиторов "Киви банка"

АСВ направило на расчеты с кредиторами "Киви банка" свыше 33 миллиардов рублей

© РИА Новости . Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкОтделение банка QIWI в Москве
Отделение банка QIWI в Москве - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Кирилл Зыков
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Агентство по страхованию вкладов (АСВ), исполняющее функции ликвидатора "Киви банка", направило на расчеты с кредиторами банка свыше 33,2 миллиарда рублей, сообщает госкорпорация.
"Государственная корпорация "Агентство по страхованию вкладов" (АСВ), исполняющая функции ликвидатора "Киви Банка" (АО), направила на удовлетворение требований кредиторов банка свыше 33,2 миллиарда рублей", - сообщается в Telegram-канале АСВ.
Отмечается, что эта сумма превышает 90% задолженности перед всеми кредиторами, предъявившими свои требования. Таким образом, по состоянию на 1 октября расчеты с основной частью кредиторов банка завершены.
АСВ отметило, что агентству продолжают поступать требования кредиторов, которые должны быть рассмотрены и удовлетворены в сроки, установленные законом "О несостоятельности (банкротстве)", но в ряде случаев оперативное перечисление кредиторам денежных средств невозможно, поскольку в них указаны неполные либо некорректные банковские реквизиты для перечисления. АСВ рекомендует кредиторам проверять направляемые сведения о рублевых счетах, открытых в российских либо иностранных банках.
Уточняется, что расчеты с кредиторами третьей очереди "Киви банка" продлены до 18 октября.
Банк России 21 февраля отозвал лицензию у "Киви банка", занимавшего 89-е место в российской банковской системе по величине активов, возложив функции временной администрации на АСВ. Свое решение ЦБ обосновал в том числе тем, что банк систематически допускал нарушения требований антиотмывочного законодательства. А в апреле Арбитражный суд Москвы по заявлению Банка России принял решение ликвидировать АО "Киви банк".
 
ЭкономикаРОССИЯ"Киви банк"
 
 
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