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Аксенов оценил рост турпотока в Крым
Аксенов оценил рост турпотока в Крым - 01.10.2024, ПРАЙМ
Аксенов оценил рост турпотока в Крым
Крым с января по октябрь 2024 года посетили 5,2 миллиона туристов, по сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 20%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. | 01.10.2024, ПРАЙМ
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СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Крым с января по октябрь 2024 года посетили 5,2 миллиона туристов, по сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 20%, сообщил глава республики Сергей Аксенов. "За январь–сентябрь 2024 года турпоток в Крым составил более 5,2 миллиона человек. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале. Средняя загрузка отелей и санаториев в сентябре превысила 52%, что на 42% выше аналогичного периода 2023 года, отметил глава региона. Около 65% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, более 24% – по железной дороге, около 11% – через исторические регионы России. Почти половина отдыхающих выбрали южное побережье, около 25% – западное, свыше 15% – восточное, уточнил Аксенов. Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине.
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Экономика, РОССИЯ, КРЫМ, Туризм
Аксенов оценил рост турпотока в Крым
Аксенов: турпоток в Крым с начала года превысил пять миллионов человек
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 окт - ПРАЙМ. Крым с января по октябрь 2024 года посетили 5,2 миллиона туристов, по сравнению с прошлым годом турпоток вырос на 20%, сообщил глава республики Сергей Аксенов.
"За январь–сентябрь 2024 года турпоток в Крым составил более 5,2 миллиона человек. Это на 20% выше уровня аналогичного периода 2023 года", - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
Средняя загрузка отелей и санаториев в сентябре превысила 52%, что на 42% выше аналогичного периода 2023 года, отметил глава региона.
Около 65% туристов прибыли по Крымскому мосту на автомобилях и автобусах, более 24% – по железной дороге, около 11% – через исторические регионы России. Почти половина отдыхающих выбрали южное побережье, около 25% – западное, свыше 15% – восточное, уточнил Аксенов.
Крым в 2023 году принял 5,2 миллиона туристов, в 2022 году на полуострове побывали 6,5 миллиона отдыхающих. За 2021 год полуостров посетили 9,5 миллиона туристов, что стало рекордом за всю постсоветскую историю. В доковидном 2019 году турпоток составил 7,4 миллиона туристов.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума, состоявшегося после госпереворота на Украине.