https://1prime.ru/20241001/ksir-851902446.html

КСИР прокомментировал сообщения о начале войны между Ираном и Израилем

КСИР прокомментировал сообщения о начале войны между Ираном и Израилем - 01.10.2024, ПРАЙМ

КСИР прокомментировал сообщения о начале войны между Ираном и Израилем

Слухи и сообщения о якобы начале войны между Ираном Израилем являются фейком и фабрикуются намеренно в целях психологического давления на иранских граждан. Об... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T21:43+0300

2024-10-01T21:43+0300

2024-10-01T21:43+0300

политика

иран

израиль

конфликт

https://cdnn.1prime.ru/img/84098/17/840981733_0:89:3093:1829_1920x0_80_0_0_a49d6aef17bfa29b3073b068eb26454f.jpg

ТЕГЕРАН, 1 окт - ПРАЙМ. Слухи и сообщения о якобы начале войны между Ираном Израилем являются фейком и фабрикуются намеренно в целях психологического давления на иранских граждан. Об этом сказано в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) исламской республики. "По данным информированных источников, объявления, опубликованные в интернете и СМИ, приписываемые органам безопасности, в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника", — процитировало иранское госагентство Tasnim заявление КСИР. Ранее издание Jerusalem Post сообщало, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет.Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что ракетный обстрел Израиля был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Иранское агентство ISNA привело заявление Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.

https://1prime.ru/20241001/konflikt-851901532.html

иран

израиль

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

иран, израиль, конфликт