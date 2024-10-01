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КСИР прокомментировал сообщения о начале войны между Ираном и Израилем - 01.10.2024, ПРАЙМ
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КСИР прокомментировал сообщения о начале войны между Ираном и Израилем
КСИР прокомментировал сообщения о начале войны между Ираном и Израилем - 01.10.2024, ПРАЙМ
КСИР прокомментировал сообщения о начале войны между Ираном и Израилем
Слухи и сообщения о якобы начале войны между Ираном Израилем являются фейком и фабрикуются намеренно в целях психологического давления на иранских граждан. Об... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T21:43+0300
2024-10-01T21:43+0300
политика
иран
израиль
конфликт
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ТЕГЕРАН, 1 окт - ПРАЙМ. Слухи и сообщения о якобы начале войны между Ираном Израилем являются фейком и фабрикуются намеренно в целях психологического давления на иранских граждан. Об этом сказано в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) исламской республики. "По данным информированных источников, объявления, опубликованные в интернете и СМИ, приписываемые органам безопасности, в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника", — процитировало иранское госагентство Tasnim заявление КСИР. Ранее издание Jerusalem Post сообщало, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет.Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что ракетный обстрел Израиля был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.Иранское агентство ISNA привело заявление Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
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иран, израиль, конфликт
Политика, ИРАН, ИЗРАИЛЬ, конфликт
21:43 01.10.2024
 
КСИР прокомментировал сообщения о начале войны между Ираном и Израилем

КСИР Ирана назвал сообщения о начале войны между Ираном и Израилем фейком

© РИА Новости . Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкИран
Иран - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Владимир Федоренко
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ТЕГЕРАН, 1 окт - ПРАЙМ. Слухи и сообщения о якобы начале войны между Ираном Израилем являются фейком и фабрикуются намеренно в целях психологического давления на иранских граждан. Об этом сказано в заявлении иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения ВС) исламской республики.
"По данным информированных источников, объявления, опубликованные в интернете и СМИ, приписываемые органам безопасности, в которых ситуация каким-то образом представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника", — процитировало иранское госагентство Tasnim заявление КСИР.
Ранее издание Jerusalem Post сообщало, что Иран выпустил по Израилю около 400 ракет.
Агентство Reuters ранее сообщало со ссылкой на высокопоставленного иранского чиновника, что ракетный обстрел Израиля был произведен по приказу верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи.
Иранское агентство ISNA привело заявление Корпуса Стражей Исламской Революции (КСИР, элитные подразделения ВС), что Иран начал атаку на Израиль в ответ на смерть генсека движения "Хезболлах" Хасана Насруллы, главы политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания и командующего силами "Кудс" КСИР Аббаса Нилфорушана.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила, что Иран запустил ракеты в направлении страны.
До этого ЦАХАЛ опубликовала в Telegram-канале сообщение, что сирены звучат на всей территории Израиля.
Граффити с изображением флага Ирана в Тегеране - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
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