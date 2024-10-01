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Эксперты ВТБ спрогнозировали курс рубля к доллару и юаню на конец года

Эксперты ВТБ спрогнозировали курс рубля к доллару и юаню на конец года - 01.10.2024, ПРАЙМ

Эксперты ВТБ спрогнозировали курс рубля к доллару и юаню на конец года

Компания "ВТБ Мои инвестиции" ожидает на конец года некоторого ослабления рубля - до 13,6 рубля за юань и 95,2 рубля за доллар, а также роста цены золота в мире | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T14:06+0300

2024-10-01T14:06+0300

2024-10-01T14:06+0300

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Компания "ВТБ Мои инвестиции" ожидает на конец года некоторого ослабления рубля - до 13,6 рубля за юань и 95,2 рубля за доллар, а также роста цены золота в мире ещё на 5%, до новых рекордных значений, следует из инвестиционной стратегии компании и комментария её инвестратега. "Основные макроэкономические показатели в стратегии: курс доллара - 95,2 рубля (на конец 2024 г), курс юаня - 13,6 рубля... Средняя за 2024 год цена нефти марки Urals составит около 70 долларов за баррель, цена золота – 2800 долларов за унцию на конец 2024 года", - говорится в сообщении компании. Официальный курс юаня, установленный Центробанком РФ, на вторник - 13,24 рубля, доллара - 93,22 рубля. Утром цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex находилась в районе 2 665 доллара за тройскую унцию. Российский рынок акций будет находиться под давлением высокой ключевой ставки Центробанка, ожидаемая совокупная доходность индекса Мосбиржи в базовом сценарии на горизонте года – 16,1%, отмечет инвестиционный стратег Станислав Клещев. "Справедливое значение индекса Мосбиржи – чуть ниже 3000 пунктов. Перспективы роста рынка в значительной степени зависят от изменения геополитической ситуации и перехода Банка России к циклу снижения ключевой ставки. В позитивном сценарии есть шансы для роста индекса Мосбиржи выше 4000 пунктов – это обеспечит более 50% совокупной доходности инвесторам в российские акции. Однако вероятность такого сценария, на наш взгляд, сейчас не превышает 15%", - добавляет Клещев. Дивидендная доходность российского рынка акций на горизонте года составит около 10%, это ниже ставок по депозитам и доходности фондов денежного рынка, заключает он.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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