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Маск считает, что почти весь транспорт в будущем станет электрическим - 01.10.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Маск считает, что почти весь транспорт в будущем станет электрическим
Маск считает, что почти весь транспорт в будущем станет электрическим - 01.10.2024, ПРАЙМ
Маск считает, что почти весь транспорт в будущем станет электрическим
Почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов, вместо двигателей на сгораемом топливе, считает американский миллиардер Илон Маск. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T18:34+0300
2024-10-01T18:34+0300
экономика
сша
илон маск
электромобили
будущее
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов, вместо двигателей на сгораемом топливе, считает американский миллиардер Илон Маск. "Почти все транспортные средства станут исключительно электрическими в отдаленной перспективе. Автомобили (с двигателем – ред.) внутреннего сгорания станут редкими, как лошади", - написал он на своей странице в соцсети Х. Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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сша, илон маск, электромобили, будущее
Экономика, США, Илон Маск, электромобили, будущее
18:34 01.10.2024
 
Маск считает, что почти весь транспорт в будущем станет электрическим

Маск: почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов

© РИА Новости . Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкТелемост с Илоном Маском на краснодарском форуме "Дело за малым"
Телемост с Илоном Маском на краснодарском форуме Дело за малым - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Почти весь транспорт в будущем перейдет на питание от аккумуляторов, вместо двигателей на сгораемом топливе, считает американский миллиардер Илон Маск.
"Почти все транспортные средства станут исключительно электрическими в отдаленной перспективе. Автомобили (с двигателем – ред.) внутреннего сгорания станут редкими, как лошади", - написал он на своей странице в соцсети Х.
Американская компания Tesla Motors, возглавляемая Илоном Маском, основана в 2003 году как разработчик и производитель электромобилей и технологий, связанных с ними. Помимо электромобилей, компания по собственной технологии производит батареи и электродвигатели и продает другим автомобильным компаниям, в частности Toyota и Daimler. В 2021 году штаб-квартира компании была переведена из Пало-Альто в Остин, штат Техас.
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