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Медведев прокомментировал слова Блинкена о переданных Киеву Западом деньгах
Медведев прокомментировал слова Блинкена о переданных Киеву Западом деньгах - 01.10.2024, ПРАЙМ
Медведев прокомментировал слова Блинкена о переданных Киеву Западом деньгах
Налогоплательщикам в США и иных западных странах нужно подсчитать, сколько полезных вещей можно было бы сделать на переданные Украине деньги. Об этом заявил... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T18:31+0300
2024-10-01T18:31+0300
2024-10-01T18:31+0300
политика
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Налогоплательщикам в США и иных западных странах нужно подсчитать, сколько полезных вещей можно было бы сделать на переданные Украине деньги. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в своей публикации для издания Foreign Affairs сообщил, что совокупный объем помощи США и их союзников Киеву с начала СВО оценивается в 242 миллиарда долларов. Вашингтон предоставил 94 миллиарда долларов от этой суммы. "Гадкий Блинкен написал: страны Запада потратили 242 миллиарда долларов на поддержку коррумпированного киевского режима, причем одни только США направили 94 миллиарда долларов. Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги!" — написал Медведев на своей странице в соцсети Х. Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
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россия, дмитрий медведев, энтони блинкен, поддержка украины, запад
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Медведев, Энтони Блинкен, поддержка Украины, ЗАПАД
Медведев прокомментировал слова Блинкена о переданных Киеву Западом деньгах
Медведев: на переданные Киеву деньги можно было бы сделать много полезных вещей
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Налогоплательщикам в США и иных западных странах нужно подсчитать, сколько полезных вещей можно было бы сделать на переданные Украине деньги. Об этом заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
Ранее во вторник госсекретарь США Энтони Блинкен в своей публикации для издания Foreign Affairs сообщил, что совокупный объем помощи США и их союзников Киеву с начала СВО оценивается в 242 миллиарда долларов. Вашингтон предоставил 94 миллиарда долларов от этой суммы.
"Гадкий Блинкен написал: страны Запада потратили 242 миллиарда долларов на поддержку коррумпированного киевского режима, причем одни только США направили 94 миллиарда долларов. Все это ради большего кровопролития и воровства. Налогоплательщики, подсчитайте, сколько полезных вещей можно было сделать на эти деньги!" — написал Медведев на своей странице в соцсети Х.
Россия направляла странам НАТО ноту, связанную с поставками вооружений Украине. Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что страны НАТО "играют с огнем", помогая Украине оружием. Таким образом блок и США, по мнению Лаврова, принимают непосредственное участие в конфликте, что не способствует его разрешению.
Во внешнеполитическом ведомстве России отмечали, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле подчеркивали, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
"Пойти на Москву". Экс-советник НАТО сделал заявление об Украине