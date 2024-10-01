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Эксперт назвал пользу для Минфина от смягчения ДКП

Эксперт назвал пользу для Минфина от смягчения ДКП - 01.10.2024, ПРАЙМ

Эксперт назвал пользу для Минфина от смягчения ДКП

Минфин России умеренно повысил план по внутренним заимствованиям на 2025 год, его выполнению может способствовать смягчение денежно-кредитной политики Банком... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T17:38+0300

2024-10-01T17:38+0300

2024-10-01T17:38+0300

экономика

россия

минфин

бюджет

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Минфин России умеренно повысил план по внутренним заимствованиям на 2025 год, его выполнению может способствовать смягчение денежно-кредитной политики Банком России, рассказал РИА Новости главный аналитик долговых рынков БК "Регион" Александр Ермак. Согласно проекту государственного бюджета, планируемый объем заимствований Минфина России на рынке ОФЗ в 2025 году составляет 4,8 триллиона рублей, что превышает план заимствований на текущий год на 18%. "Однако такой рост можно назвать умеренным, так как при сопоставимых объемах погашений в 2024 и 2025 годах (более 1,4 триллиона рублей в каждом), в следующем году существенно вырастут процентные платежи за счет, в первую очередь, роста ставок по ОФЗ-ПК, которые занимают около 38% от общего объема рынка ОФЗ в обращении, и начала размещения в текущем году ОФЗ-ПД с размером купонов 12-12,25% годовых против 4,5-9,8% по старым выпускам", - заявил эксперт. "Выполнению плана госзаимствований может способствовать смягчение ДКП Банком России, начало которого на текущий момент мы ожидаем ближе к середине второй половины 2025 года. Уже на этапе завершения цикла повышения ключевой ставки Банком России можно ожидать существенный рост спроса при первичном размещении долгосрочных ОФЗ-ПД со стороны широкого круга инвесторов", - считает Ермак.

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россия, минфин, бюджет