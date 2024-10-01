https://1prime.ru/20241001/model-851878813.html

"Нет будущего": эксперт рассказал, что ждет режим на Украине

"Нет будущего": эксперт рассказал, что ждет режим на Украине - 01.10.2024, ПРАЙМ

"Нет будущего": эксперт рассказал, что ждет режим на Украине

Современный фашизм принял другие формы по сравнению с XX веком, рассказал профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис в беседе | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T06:16+0300

2024-10-01T06:16+0300

2024-10-01T06:16+0300

политика

запад

украина

прибалтика

режим

https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg

АФИНЫ, 1 окт - ПРАЙМ. Современный фашизм принял другие формы по сравнению с XX веком, рассказал профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Фашизм XXI века, нынешней третьей мировой войны, отличается от прежних форм фашизма, поскольку сейчас другая эпоха", - объяснил Пателис.На сегодняшний день, уверен эксперт, фашизм является способом управления прокси-государствами, к которым относится Украина и балтийские республики с господствующим апартеидом против русских. Другими примерами проявления режима Пателис назвал оккупационный режим южнокорейской части Корейского полуострова, а также режимы типа Тайваня.Эксперт подчеркнул, что западные страны и их ценности не могут представлять тот идеал, к которому должно стремиться молодое поколение."У них нет будущего. Они представляют собой деградацию и разрушение для всего человечества", - резюмировал эксперт.

https://1prime.ru/20240930/svo-851877844.html

запад

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

запад, украина, прибалтика, режим