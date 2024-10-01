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"Нет будущего": эксперт рассказал, что ждет режим на Украине
"Нет будущего": эксперт рассказал, что ждет режим на Украине - 01.10.2024, ПРАЙМ
"Нет будущего": эксперт рассказал, что ждет режим на Украине
Современный фашизм принял другие формы по сравнению с XX веком, рассказал профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис в беседе | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T06:16+0300
2024-10-01T06:16+0300
2024-10-01T06:16+0300
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АФИНЫ, 1 окт - ПРАЙМ. Современный фашизм принял другие формы по сравнению с XX веком, рассказал профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис в беседе с новостным агентством РИА Новости. "Фашизм XXI века, нынешней третьей мировой войны, отличается от прежних форм фашизма, поскольку сейчас другая эпоха", - объяснил Пателис.На сегодняшний день, уверен эксперт, фашизм является способом управления прокси-государствами, к которым относится Украина и балтийские республики с господствующим апартеидом против русских. Другими примерами проявления режима Пателис назвал оккупационный режим южнокорейской части Корейского полуострова, а также режимы типа Тайваня.Эксперт подчеркнул, что западные страны и их ценности не могут представлять тот идеал, к которому должно стремиться молодое поколение."У них нет будущего. Они представляют собой деградацию и разрушение для всего человечества", - резюмировал эксперт.
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Политика, ЗАПАД, УКРАИНА, ПРИБАЛТИКА, режим
"Нет будущего": эксперт рассказал, что ждет режим на Украине
Пателис: фашизм принял другие формы, сегодня это модель управления Украиной
АФИНЫ, 1 окт - ПРАЙМ. Современный фашизм принял другие формы по сравнению с XX веком, рассказал профессор философии Критского политехнического университета Димитриос Пателис в беседе с новостным агентством РИА Новости.
"Фашизм XXI века, нынешней третьей мировой войны, отличается от прежних форм фашизма, поскольку сейчас другая эпоха", - объяснил Пателис.
На сегодняшний день, уверен эксперт, фашизм является способом управления прокси-государствами, к которым относится Украина и балтийские республики с господствующим апартеидом против русских. Другими примерами проявления режима Пателис назвал оккупационный режим южнокорейской части Корейского полуострова, а также режимы типа Тайваня.
Эксперт подчеркнул, что западные страны и их ценности не могут представлять тот идеал, к которому должно стремиться молодое поколение.
"Гарантии". Столтенберг назвал условие для мирного соглашения по Украине
"У них нет будущего. Они представляют собой деградацию и разрушение для всего человечества", - резюмировал эксперт.