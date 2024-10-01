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Володин призвал ужесточить наказание за опасное вождение - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Володин призвал ужесточить наказание за опасное вождение
Володин призвал ужесточить наказание за опасное вождение - 01.10.2024, ПРАЙМ
Володин призвал ужесточить наказание за опасное вождение
Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно дорабатывать инициативу об ответственности за опасное вождение, ужесточая наказание за повторное... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T08:17+0300
2024-10-01T08:17+0300
наказание
вячеслав володин
вождение
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно дорабатывать инициативу об ответственности за опасное вождение, ужесточая наказание за повторное нарушение. "Комитет в своем заключении предлагает доработать инициативу ко второму чтению и повысить ответственность за повторное правонарушение. Считаем, что надо дорабатывать и ужесточать ответственность", - сказал он журналистам. Он отметил, что необходимость такого решения обусловлена складывающейся ситуацией. "Число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5% по сравнению с 2022 годом, до 132,5 тысячи. Погибло 14,5 тыячи человек - рост за год составил 2,3%. Ранено 166,5 тысячи человек, что на 4,3% выше, чем годом ранее", - добавил Володин. Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, по вине таких водителей, как утверждается, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.
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наказание, вячеслав володин, вождение
наказание, Вячеслав Володин, вождение
08:17 01.10.2024
 
Володин призвал ужесточить наказание за опасное вождение

Володин: нужно ужесточать наказание за опасное вождение в случае повторного нарушения

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкПроверка цифровых пропусков в Москве
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© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Председатель Госдумы Вячеслав Володин считает, что нужно дорабатывать инициативу об ответственности за опасное вождение, ужесточая наказание за повторное нарушение.
"Комитет в своем заключении предлагает доработать инициативу ко второму чтению и повысить ответственность за повторное правонарушение. Считаем, что надо дорабатывать и ужесточать ответственность", - сказал он журналистам.
Он отметил, что необходимость такого решения обусловлена складывающейся ситуацией.
"Число аварий в 2023 году увеличилось на 4,5% по сравнению с 2022 годом, до 132,5 тысячи. Погибло 14,5 тыячи человек - рост за год составил 2,3%. Ранено 166,5 тысячи человек, что на 4,3% выше, чем годом ранее", - добавил Володин.
Офис Совкомбанка
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05:18
Ранее комитет Госдумы по госстроительству рекомендовал палате принять в первом чтении законопроект, устанавливающий штрафы до 5 тысяч рублей за опасное вождение. В пояснительной записке к законопроекту отмечалось, что в социальных сетях часто размещаются видео, на которых водители дорогих иномарок демонстрируют свою опасную езду, по вине таких водителей, как утверждается, совершается до 80% дорожно-транспортных происшествий.
 
наказаниеВячеслав Володинвождение
 
 
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