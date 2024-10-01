https://1prime.ru/20241001/nato-851881503.html

В Турции рассказали, что определит новый международный порядок

В Турции рассказали, что определит новый международный порядок - 01.10.2024, ПРАЙМ

В Турции рассказали, что определит новый международный порядок

Конфликт России с НАТО создает уверенность в определении нового международного порядка, где БРИКС и ШОС будут продвигать свои идеи. Об этом в беседе с... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:12+0300

2024-10-01T09:12+0300

2024-10-01T09:13+0300

политика

россия

нато

турция

https://cdnn.1prime.ru/img/84126/42/841264224_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_31f10b85d3f236ac70becc1e56f353cf.jpg

АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ. Конфликт России с НАТО создает уверенность в определении нового международного порядка, где БРИКС и ШОС будут продвигать свои идеи. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. "Экономический подъем Китая и его позиции в качестве мирового производственного центра, а также конфликт России с НАТО против расширения альянса на Восток являются наибольшими источниками уверенности в процессе установления нового международного порядка в развивающемся мире. Ожидается, что БРИКС и ШОС будут более активны в предстоящий период и будут продвигать новый международный порядок со всеми его альтернативами", - подчеркнул собеседник издания.Гектюрк отметил, что ни одно государство, зависящее от Вашингтона и западноцентричной системы, от технологий до искусства, от образования до экономики, не является "полностью независимым". По словам эксперта, государства и народы, выступающие против империализма США, должны объединиться и создать мировую альтернативу США и их системе во всех областях. Потому что для США и их государства-сателлита Израиля дипломатия осуществляется в рамках государственного терроризма, заключил Гектюрк.

турция

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, нато, турция