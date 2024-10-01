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В Турции рассказали, что определит новый международный порядок - 01.10.2024, ПРАЙМ
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В Турции рассказали, что определит новый международный порядок
В Турции рассказали, что определит новый международный порядок - 01.10.2024, ПРАЙМ
В Турции рассказали, что определит новый международный порядок
Конфликт России с НАТО создает уверенность в определении нового международного порядка, где БРИКС и ШОС будут продвигать свои идеи. Об этом в беседе с... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T09:12+0300
2024-10-01T09:13+0300
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АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ. Конфликт России с НАТО создает уверенность в определении нового международного порядка, где БРИКС и ШОС будут продвигать свои идеи. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк. "Экономический подъем Китая и его позиции в качестве мирового производственного центра, а также конфликт России с НАТО против расширения альянса на Восток являются наибольшими источниками уверенности в процессе установления нового международного порядка в развивающемся мире. Ожидается, что БРИКС и ШОС будут более активны в предстоящий период и будут продвигать новый международный порядок со всеми его альтернативами", - подчеркнул собеседник издания.Гектюрк отметил, что ни одно государство, зависящее от Вашингтона и западноцентричной системы, от технологий до искусства, от образования до экономики, не является "полностью независимым". По словам эксперта, государства и народы, выступающие против империализма США, должны объединиться и создать мировую альтернативу США и их системе во всех областях. Потому что для США и их государства-сателлита Израиля дипломатия осуществляется в рамках государственного терроризма, заключил Гектюрк.
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россия, нато, турция
Политика, РОССИЯ, НАТО, ТУРЦИЯ
09:12 01.10.2024 (обновлено: 09:13 01.10.2024)
 
В Турции рассказали, что определит новый международный порядок

Гектюрк: конфликт России с НАТО определит новый международный порядок

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© Фото : NATO
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АНКАРА, 1 окт – ПРАЙМ. Конфликт России с НАТО создает уверенность в определении нового международного порядка, где БРИКС и ШОС будут продвигать свои идеи. Об этом в беседе с агентством РИА Новости рассказал турецкий аналитик, член центрального комитета по принятию решений партии Vatan ("Родина") Орчун Гёктюрк.
"Экономический подъем Китая и его позиции в качестве мирового производственного центра, а также конфликт России с НАТО против расширения альянса на Восток являются наибольшими источниками уверенности в процессе установления нового международного порядка в развивающемся мире. Ожидается, что БРИКС и ШОС будут более активны в предстоящий период и будут продвигать новый международный порядок со всеми его альтернативами", - подчеркнул собеседник издания.
Гектюрк отметил, что ни одно государство, зависящее от Вашингтона и западноцентричной системы, от технологий до искусства, от образования до экономики, не является "полностью независимым".
По словам эксперта, государства и народы, выступающие против империализма США, должны объединиться и создать мировую альтернативу США и их системе во всех областях. Потому что для США и их государства-сателлита Израиля дипломатия осуществляется в рамках государственного терроризма, заключил Гектюрк.
 
ПолитикаРОССИЯНАТОТУРЦИЯ
 
 
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