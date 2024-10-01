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Рютте рассказал о своих приоритетах на посту генсека НАТО

Рютте рассказал о своих приоритетах на посту генсека НАТО - 01.10.2024, ПРАЙМ

Рютте рассказал о своих приоритетах на посту генсека НАТО

Будущий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал в числе приоритетов Украину и увеличение расходов на оборону альянса. | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T10:59+0300

2024-10-01T10:59+0300

2024-10-01T11:08+0300

политика

нато

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Будущий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал в числе приоритетов Украину и увеличение расходов на оборону альянса."Наши приоритеты остаются прежними", - сказал он.По словам Рютте, альянс будет стремиться к тому, чтобы Украина сохранила свою независимость. Кроме того, страны НАТО продолжат увеличивать коллективную оборонную мощь и нарастят объем оборонных расходов.Рютте заключил, что альянс продолжит укреплять партнерство в различных частях мира "для обеспечения безопасности".

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нато, украина, помощь