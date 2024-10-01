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Рютте рассказал о своих приоритетах на посту генсека НАТО - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Рютте рассказал о своих приоритетах на посту генсека НАТО
Рютте рассказал о своих приоритетах на посту генсека НАТО - 01.10.2024, ПРАЙМ
Рютте рассказал о своих приоритетах на посту генсека НАТО
Будущий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал в числе приоритетов Украину и увеличение расходов на оборону альянса. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:59+0300
2024-10-01T11:08+0300
политика
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Будущий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал в числе приоритетов Украину и увеличение расходов на оборону альянса."Наши приоритеты остаются прежними", - сказал он.По словам Рютте, альянс будет стремиться к тому, чтобы Украина сохранила свою независимость. Кроме того, страны НАТО продолжат увеличивать коллективную оборонную мощь и нарастят объем оборонных расходов.Рютте заключил, что альянс продолжит укреплять партнерство в различных частях мира "для обеспечения безопасности".
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нато, украина, помощь
Политика, НАТО, УКРАИНА, помощь
10:59 01.10.2024 (обновлено: 11:08 01.10.2024)
 
Рютте рассказал о своих приоритетах на посту генсека НАТО

Рютте назвал приоритетами НАТО Украину и повышение расходов на оборону альянса

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкСаммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Будущий генеральный секретарь НАТО Марк Рютте назвал в числе приоритетов Украину и увеличение расходов на оборону альянса.
"Наши приоритеты остаются прежними", - сказал он.
По словам Рютте, альянс будет стремиться к тому, чтобы Украина сохранила свою независимость. Кроме того, страны НАТО продолжат увеличивать коллективную оборонную мощь и нарастят объем оборонных расходов.
Рютте заключил, что альянс продолжит укреплять партнерство в различных частях мира "для обеспечения безопасности".
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