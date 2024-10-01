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Новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна получить место в альянсе - 01.10.2024, ПРАЙМ
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Новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна получить место в альянсе
Новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна получить место в альянсе - 01.10.2024, ПРАЙМ
Новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна получить место в альянсе
Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в блоке. | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T11:44+0300
2024-10-01T11:44+0300
политика
нато
украина
членство украины в нато
помощь украине
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в блоке. Ранее стало известно, что Йенс Столтенберг в ходе заседания НАТО в штаб-квартире в Брюсселе передал Рютте полномочия генсека. "Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно", - подчеркнул политик, отметив, что государства-члены альянса должны обеспечить обещанные Киеву поставки финансовой и военной помощи, а также приблизить Украину к вступлению в организацию. Он также заверил, что альянс продолжит помогать Киеву и в дальнейшем.
https://1prime.ru/20241001/nato-851884863.html
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нато, украина, членство украины в нато, помощь украине
Политика, НАТО, УКРАИНА, членство Украины в НАТО, помощь Украине
11:44 01.10.2024
 
Новый генсек НАТО Рютте заявил, что Украина должна получить место в альянсе

Рютте: Украина должна получить обещанное ей место в НАТО

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкМарк Рютте
Марк Рютте - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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БРЮССЕЛЬ, 1 окт – ПРАЙМ. Новый генеральный секретарь Североатлантического альянса Марк Рютте заявил, что Украина должна получить обещанное ей место в блоке.
Ранее стало известно, что Йенс Столтенберг в ходе заседания НАТО в штаб-квартире в Брюсселе передал Рютте полномочия генсека.
"Мой следующий приоритет – это наращивание помощи Украине, приближение ее к НАТО. Так как достичь стабильной безопасности в Европе без сильной и независимой Украины невозможно", - подчеркнул политик, отметив, что государства-члены альянса должны обеспечить обещанные Киеву поставки финансовой и военной помощи, а также приблизить Украину к вступлению в организацию.
Он также заверил, что альянс продолжит помогать Киеву и в дальнейшем.
Саммит ЕС - АСЕАН в Брюсселе - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
Рютте рассказал о своих приоритетах на посту генсека НАТО
10:59
 
ПолитикаНАТОУКРАИНАчленство Украины в НАТОпомощь Украине
 
 
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