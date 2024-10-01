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Арендное жилье в России расхватывают, несмотря на цены

Арендное жилье в России расхватывают, несмотря на цены - 01.10.2024, ПРАЙМ

Арендное жилье в России расхватывают, несмотря на цены

Спрос на аренду жилья с начала текущего года вырос на 20-45%: это связано как с удорожанием ипотечный кредитов, так и с высокой сезонностью. Как правило, осень... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T13:29+0300

2024-10-01T13:29+0300

2024-10-01T13:29+0300

ипотека

аренда жилья

аренда квартиры

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МОСКВА, 1 окт – ПРАЙМ. Спрос на аренду жилья с начала текущего года вырос на 20-45%: это связано как с удорожанием ипотечный кредитов, так и с высокой сезонностью. Как правило, осень – горячее время для поиска съемного жилья. Это спровоцировало 20-30-процентное подорожание аренды в городах миллионниках. Однако к концу года предложение должно увеличиться: объекты на сдачу выставят те, кто собирался их продавать, пишут "Известия".Увеличение спроса особенно актуально для Москвы – примерно на 60%. Это связано с тем, что за год средний размер платежа по ипотеке вырос почти наполовину и оказался недоступен для многих граждан, комментируют эксперты издания. Средние ставки аренды "однушек" и "двушек" в крупнейших городах страны выросли за год более чем на треть.Однако сезонная составляющая спроса уже идет на спад – пик наблюдался в августе. При этом на рынке могут появляться дополнительные предложения – вторичное жилье, которое его владельцы никак не могут реализовать. Ставки по вторичке держатся в рамках 20-25%, что значительно проигрывает недавним предложениям по новостройкам (5-6%). До последнего момента собственники не желали сдавать готовую к продаже недвижимость, но к концу года могут сдаться на милость обстоятельств.На этом фоне уже к концу октября арендные ставки в крупных городах могут прибавить еще 5-10%. Уже сейчас средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве превышает 70 тысяч рублей, двухкомнатной – 130 тысяч рублей. Такие цены должны ускорить процесс легализации аренды и сделать ее еще более зарегулированной – в договорах будут прописывать мельчайшие нюансы, защищающие арендаторов от недобросовестных владельцев и наоборот, полагают эксперты издания.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ипотека, аренда жилья, аренда квартиры