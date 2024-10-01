https://1prime.ru/20241001/ofis-851878290.html

Исследование: россияне назвали близость к дому главным критерием для офиса

Исследование: россияне назвали близость к дому главным критерием для офиса - 01.10.2024, ПРАЙМ

Исследование: россияне назвали близость к дому главным критерием для офиса

Идеальный офис для большинства россиян выглядит так: находится рядом с домом, в нем есть столовая, а у сотрудников - отдельные кабинеты, говорится в... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T05:18+0300

2024-10-01T05:18+0300

2024-10-01T05:18+0300

исследование

офис

личный кабинет

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/03/0e/846304085_0:131:1200:806_1920x0_80_0_0_cf24e81498242f6cc039a455a641ad3c.jpg

МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Идеальный офис для большинства россиян выглядит так: находится рядом с домом, в нем есть столовая, а у сотрудников - отдельные кабинеты, говорится в исследовании центра "Зарплаты.ру" и "Русской школы управления" (РШУ), которое имеется в распоряжении РИА Новости. "Для большинства россиян идеальный офис находится недалеко от дома (70%), в нем есть кафе или столовая (60%), а сотрудники работают в отдельных кабинетах (50%)", - рассказали аналитики на основе исследования, в котором приняли участие 2156 сотрудников компаний из разных отраслей бизнеса и регионов России. Для многих россиян также важны зоны отдыха в офисе (40%), удобное расположение в центре города (30%), панорамные виды (22%), коворкинги или гибкие офисы с выбором рабочего места (18%), экологичный дизайн и "зеленые" технологии (13%). Меньше всего в "идеальном" офисе россияне хотели бы видеть минималистичный дизайн без лишних удобств (7%) и общее пространство для работы (open space) (7%). Исследование показало, что больше всего россияне хотят работать в средних (от 50 до 250 сотрудников) и крупных компаниях (более 250 сотрудников). Эти варианты отметили одинаковое количество респондентов - по 38%. "Небольшие компании (до 50 сотрудников) менее привлекательны: здесь хотели бы работать 24% опрошенных", - уточнили в сообщении. Аналитики отмечают, что среди наиболее привлекательных отраслей лидирует производство и промышленность - работать в этих сферах хотели бы 26% респондентов. На втором месте - IT и технологии с 18%. Третье место занимает строительство (10%), говорится в исследовании. В числе других популярных сфер: государственный сектор (9%), логистика и снабжение (9%), образование и наука (7%), финансы и банковское дело (6%), ритейл и торговля (6%), маркетинг, реклама и PR (5%), здравоохранение и фармацевтика (4%). Сообщается, что большинство россиян предпочитают гибридный формат работы - 63% респондентов хотят работать частично в офисе, частично удаленно. Около 23% готовы работать исключительно в офисе, а 14% выбрали полностью удаленный формат. "36% опрошенных хотели бы иметь свободный график: работать в удобное время и отчитываться только по результатам выполнения задач. 35% привлекает гибкий график с возможностью самостоятельно выбирать время работы. Четко регламентированный график с фиксированным началом и концом рабочего дня удобен для 29%", - заключили в исследовании.

https://1prime.ru/20240926/udalenka-851788112.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

исследование, офис, личный кабинет