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Посол РФ в Китае рассказал об отношениях государств
Посол РФ в Китае рассказал об отношениях государств - 01.10.2024, ПРАЙМ
Посол РФ в Китае рассказал об отношениях государств
В российско-китайских отношениях нет "ведущего" и "ведомого", заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости, посвященному юбилею... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T07:35+0300
2024-10-01T07:35+0300
2024-10-01T07:35+0300
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ПЕКИН, 1 окт – ПРАЙМ. В российско-китайских отношениях нет "ведущего" и "ведомого", заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости, посвященному юбилею установления дипотношений двух стран. Дипломат вспомнил, что СССР стал первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику 1 октября 1949 года. Позже страны заключили союзнический договор, а также поддерживали тесные экономические отношения."К сожалению, несмотря на искренние, по-настоящему братские чувства народов друг к другу, из-за идеологических разногласий, не в последнюю очередь связанных с борьбой за лидерство в мировом коммунистическом движении, двусторонние отношения затем пережили довольно непростой этап охлаждения", - признал Моргулов. Тем не менее, отметил посол, оба государства смогли извлечь необходимые уроки и построить отношения совершенно иного уровня, базирующиеся на равноправии и невмешательстве во внутренние дела.Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.
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россия, китай, дипломатические отношения
Политика, РОССИЯ, КИТАЙ, дипломатические отношения
Посол РФ в Китае рассказал об отношениях государств
Моргулов: в отношениях России и Китая нет "ведущего" и "ведомого"
ПЕКИН, 1 окт – ПРАЙМ. В российско-китайских отношениях нет "ведущего" и "ведомого", заявил посол России в Китае Игорь Моргулов в интервью РИА Новости, посвященному юбилею установления дипотношений двух стран.
Дипломат вспомнил, что СССР стал первым государством, признавшим Китайскую Народную Республику 1 октября 1949 года. Позже страны заключили союзнический договор, а также поддерживали тесные экономические отношения.
"К сожалению, несмотря на искренние, по-настоящему братские чувства народов друг к другу, из-за идеологических разногласий, не в последнюю очередь связанных с борьбой за лидерство в мировом коммунистическом движении, двусторонние отношения затем пережили довольно непростой этап охлаждения", - признал Моргулов.
Тем не менее, отметил посол, оба государства смогли извлечь необходимые уроки и построить отношения совершенно иного уровня, базирующиеся на равноправии и невмешательстве во внутренние дела.
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Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru 2 октября в 9.00 мск.