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Путин оценил рост торговли с Китаем в условиях непростой обстановки в мире

Путин оценил рост торговли с Китаем в условиях непростой обстановки в мире - 01.10.2024, ПРАЙМ

Путин оценил рост торговли с Китаем в условиях непростой обстановки в мире

Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, несмотря на непростую международную обстановку, растет объем взаимной торговли, заявил президент России... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T09:19+0300

2024-10-01T09:19+0300

2024-10-01T09:20+0300

экономика

россия

китай

отношения

торговля

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Москва дорожит дружественными отношениями с Пекином, несмотря на непростую международную обстановку, растет объем взаимной торговли, заявил президент России Владимир Путин.Он направил председателю КНР Си Цзиньпину поздравление по случаю 75-летия образования Китайской Народной Республики."Дорожим дружественными, добрососедскими связями с Пекином. Несмотря на непростую международную обстановку, за последнее время нам удалось добиться качественного роста объёмов торговли, реализовать немало масштабных двусторонних проектов в различных сферах", - говорится в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.По словам Путина, большое значение имеет и плодотворное российско-китайское взаимодействие в рамках ООН, БРИКС, ШОС и других многосторонних структур.

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китай

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россия, китай, отношения, торговля