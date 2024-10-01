Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам - 01.10.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20241001/perevod-851884474.html
Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам
Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам - 01.10.2024, ПРАЙМ
Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность гражданам назначать поручителя для подтверждения перевода денег с банковских счетов третьим... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:46+0300
2024-10-01T10:52+0300
владимир путин
денежные переводы
поручительство
https://cdnn.1prime.ru/img/83320/05/833200589_0:179:2948:1837_1920x0_80_0_0_967b27630714304d43c4c3218bcdd274.jpg
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность гражданам назначать поручителя для подтверждения перевода денег с банковских счетов третьим лицам, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить предоставление клиенту – физическому лицу возможности назначать уполномоченное лицо для подтверждения совершаемых в пользу третьих лиц операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов), информирование заемщика о возможности взыскания его задолженности по договору потребительского кредита (займа) на основании исполнительной надписи нотариуса и обеспечение права заемщика отказаться от указанного способа взыскания задолженности до момента совершения нотариусом исполнительной надписи, установление требований к содержанию рекламы услуг, связанных с сопровождением процедуры банкротства гражданина", - говорится в документе. Срок – 1 апреля 2025 года.
https://1prime.ru/20241001/eskrou-851883871.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/83320/05/833200589_130:0:2818:2016_1920x0_80_0_0_c49c6000cba88b5ead6ee6cf0eb81252.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, денежные переводы, поручительство
Владимир Путин, денежные переводы, поручительство
10:46 01.10.2024 (обновлено: 10:52 01.10.2024)
 
Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам

Путин поручил обеспечить назначение поручителя для подтверждения перевода денег со счетов

© РИА Новости . Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкРасчет банковскими картами
Расчет банковскими картами - ПРАЙМ, 1920, 01.10.2024
© РИА Новости . Екатерина Чеснокова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность гражданам назначать поручителя для подтверждения перевода денег с банковских счетов третьим лицам, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить предоставление клиенту – физическому лицу возможности назначать уполномоченное лицо для подтверждения совершаемых в пользу третьих лиц операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов), информирование заемщика о возможности взыскания его задолженности по договору потребительского кредита (займа) на основании исполнительной надписи нотариуса и обеспечение права заемщика отказаться от указанного способа взыскания задолженности до момента совершения нотариусом исполнительной надписи, установление требований к содержанию рекламы услуг, связанных с сопровождением процедуры банкротства гражданина", - говорится в документе.
Срок – 1 апреля 2025 года.
Президент Владимир Путин провел совещание Совбеза РФ по ядерному сдерживанию
Путин поручил информировать о расчетах с эскроу при постройке домов
10:33
 
Владимир Путинденежные переводыпоручительство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала