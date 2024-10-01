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Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам

Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам - 01.10.2024, ПРАЙМ

Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам

Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность гражданам назначать поручителя для подтверждения перевода денег с банковских счетов третьим... | 01.10.2024, ПРАЙМ

2024-10-01T10:46+0300

2024-10-01T10:46+0300

2024-10-01T10:52+0300

владимир путин

денежные переводы

поручительство

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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность гражданам назначать поручителя для подтверждения перевода денег с банковских счетов третьим лицам, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить предоставление клиенту – физическому лицу возможности назначать уполномоченное лицо для подтверждения совершаемых в пользу третьих лиц операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов), информирование заемщика о возможности взыскания его задолженности по договору потребительского кредита (займа) на основании исполнительной надписи нотариуса и обеспечение права заемщика отказаться от указанного способа взыскания задолженности до момента совершения нотариусом исполнительной надписи, установление требований к содержанию рекламы услуг, связанных с сопровождением процедуры банкротства гражданина", - говорится в документе. Срок – 1 апреля 2025 года.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

владимир путин, денежные переводы, поручительство