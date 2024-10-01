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Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам
Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам - 01.10.2024, ПРАЙМ
Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам
Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность гражданам назначать поручителя для подтверждения перевода денег с банковских счетов третьим... | 01.10.2024, ПРАЙМ
2024-10-01T10:46+0300
2024-10-01T10:46+0300
2024-10-01T10:52+0300
владимир путин
денежные переводы
поручительство
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МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность гражданам назначать поручителя для подтверждения перевода денег с банковских счетов третьим лицам, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить предоставление клиенту – физическому лицу возможности назначать уполномоченное лицо для подтверждения совершаемых в пользу третьих лиц операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов), информирование заемщика о возможности взыскания его задолженности по договору потребительского кредита (займа) на основании исполнительной надписи нотариуса и обеспечение права заемщика отказаться от указанного способа взыскания задолженности до момента совершения нотариусом исполнительной надписи, установление требований к содержанию рекламы услуг, связанных с сопровождением процедуры банкротства гражданина", - говорится в документе. Срок – 1 апреля 2025 года.
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владимир путин, денежные переводы, поручительство
Владимир Путин, денежные переводы, поручительство
Россияне смогут назначить поручителя для денежных переводов третьим лицам
Путин поручил обеспечить назначение поручителя для подтверждения перевода денег со счетов
МОСКВА, 1 окт - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил обеспечить возможность гражданам назначать поручителя для подтверждения перевода денег с банковских счетов третьим лицам, соответствующий перечень поручений по итогам совещаний по экономическим вопросам опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с Банком России: обеспечить предоставление клиенту – физическому лицу возможности назначать уполномоченное лицо для подтверждения совершаемых в пользу третьих лиц операций по переводу денежных средств с банковских счетов (вкладов), информирование заемщика о возможности взыскания его задолженности по договору потребительского кредита (займа) на основании исполнительной надписи нотариуса и обеспечение права заемщика отказаться от указанного способа взыскания задолженности до момента совершения нотариусом исполнительной надписи, установление требований к содержанию рекламы услуг, связанных с сопровождением процедуры банкротства гражданина", - говорится в документе.
Срок – 1 апреля 2025 года.
Путин поручил информировать о расчетах с эскроу при постройке домов